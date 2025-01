Des athlètes de 12 pays en lice au tournoi de kitesurf ouvert 2024 à Ninh Thuan

Photo : VNA

Plus de 60 athlètes de 12 pays, dont les États-Unis, la République de Corée, l'Australie, le Royaume-Uni et la France, ont participé au tournoi ouvert de kitesurf 2024, qui s'est déroulé les 30 et 31 décembre dans la province centrale de Ninh Thuan.

Lors des deux journées de compétition, l'athlète Kozina Tamara (Ukraine) a remporté la première place dans la catégorie féminine ; Nais Balbinot (Italie) occupe le deuxième poste, et Michaelor Lashocshi (Allemagne) se retrouve au troisième rang. Dans la catégorie masculine, le premier a appartenu à Markos Psaltakis (Grèce), le deuxième et le troisième ont obtenu respectivement Leo Verrecchia (Australie) et Nguyen Van Thuan (Vietnam).

Dans le cadre de ce tournoi, un protocole d'accord de coopération entre l'Association provinciale du tourisme de Ninh Thuan et l'Association des sports nautiques de la province autonome spéciale de Jeju (République de Corée) a également eu lieu. Ce document marque un progrès dans la promotion des échanges sportifs liés au développement touristique entre les deux localités.-VNA/VI