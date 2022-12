Des artefacts archéologiques de la Cité Thang Long exposés à Provins en France

La cérémonie d’inauguration de l’Espace de valorisation du patrimoine de la Citadelle Impériale de Thang Long - Hanoï à Provins. Photo : VNA

Une exposition des vestiges de la Citadelle Impériale de Thang Long du Viet Nam a été inaugurée le 6 décembre au cœur du Prieuré Saint-Ayoul, dans la Cité médiévale de Provins, région Ile-de-France.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi, et la ville de Provins pour célébrer à la fois le 20e anniversaire du classement de Provins au patrimoine mondial de l’Organisations des Nations Unies pour l'Éducation et la Science et la Culture (UNESCO) et la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoi, également patrimoine mondial de l’UNESCO depuis dix ans.

La grande salle au cœur du Prieuré Saint-Ayoul et de son Abside, est consacré à l’exposition des modèles d’artefacts archéologiques typiques de la Citadelle Impériale de Thang Long - Hanoï. Il s’agit des tuiles en terre cuite ou en pierre décorées de feuilles de bodhi, de têtes de Dragon ou de Phenix qui sont modélisées d'après la taille d'origine. En venant à l'exposition qui durera jusqu'à fin décembre 2023, les visiteurs pourront s'informer sur la Citadelle impériale de Thang Long à travers des panneaux présentés en trois langues anglais, vietnamien, français, des dépliants, des livres et d’articles de souvenirs. En particulier, la projection des clips de vidéo sur les valeurs exceptionnelles de la Citadelle impériale permet aux visiteurs à avoir un aperçu général de cette ancienne cité de Hanoï.

Quelques modèles de tuiles en terre cuite décorées de feuilles de bodhi et de têtes de Dragon ou de Phenix. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture M. Olivier Lavenka, Maire de Provins a souligné : "La Citadelle de Thang Long et la Ville de Provins ont justement en partage au moins deux choses qui ont imposé, comme une évidence, le partenariat que nous concrétisons aujourd'hui. Elles ont toutes deux été consacrées par l'UNESCO en raison de la valeur inestimable qu'elles représentent pour l'humanité toute entière. Elles plongent par ailleurs leurs racines dans une histoire millénaire. Toutes deux ont pris leur envol au XIe siècle et ont transmis aux générations d'aujourd'hui un patrimoine exceptionnel".

Partageant son point de vue avec le maire de Provins, l'Ambassadrice Lê Thi Hông Vân, Cheffe de la Délégation du Vietnam auprès de l'UNESCO, a exprimé sa "fierté de voir à Provins les images familières de la Cité Impériale de Thang Long - Hanoi, le lieu de rencontre des valeurs humanistes et artistiques unique". Selon l'ambassadrice vietnamienne auprès de l’UNESCO, l'image de la Cité impériale de Thang Long à Provins n'est pas uniquement la rencontre de deux sites du patrimoine mondial, mais un modèle exemplaire de coopération des deux localités dans le domaine de la culture et du patrimoine. "Cet évènement est encore plus significatif et opportun alors que cette année marque le cinquantième anniversaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 30 ans depuis que le Viet Nam a adhéré à cette Convention. Ainsi qu’à l'occasion de vingt ans de recherche, de préservation et de valorisation des valeurs de la Cité impériale de Thang Long - Ha Noi, et vingt ans d'inscription de Provins comme Patrimoine mondiale de l’UNESCO", a-t-elle insisté.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, s’est déclaré "réjouis de voir que la coopération entre la cité médiévale de Provins et le Centre de patrimoine de Thang Long-Hanoi, conclue en 2019, continue de générer des projets de coopération qui ont une portée culturelle significative et élargie". "Dans la perspective des 12e Assises de la coopération décentralisée en avril prochain à Hanoi, je suis persuadée qu’une telle coopération doit être portée et mise en lumière", a-t-il insisté. Selon l'ambassadeur, il s'agira par ailleurs, d'une activité concrète pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques et les 10 ans de partenariat stratégique entre la France et le Vietnam qui seront célébrés en 2023.

Selon Nguyên Thanh Quang, directeur du Centre de conservation de la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï, en 2020, l'exposition intitulée "Cité médiévale de Provins et la Citadelle impériale de Thăng Long - Hà Nội : les patrimoines culturels en zone urbaine" a été inauguré à la Cité Thang Long, à l'occasion de son 10e anniversaire de la reconnaissance comme patrimoine mondial. Et aujourd'hui, à Provins, c'est au tour de l’"Espace de valorisation du patrimoine de la Citadelle Impériale de Thang Long - Hanoï" à l'occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance de Provins comme patrimoine mondial.

Les panneaux représentant les informations sur la Citadelle Impériale de Thang Long – Hanoï à Provins. Photo : VNA

"Ces deux sites patrimoniaux se côtoient depuis longtemps, fruit des bonnes relations de coopération entre Hanoï et l'Ile de France. Au fil des années, le Centre du Patrimoine de la Citadelle Impériale Thang Long a bénéficié du soutien technique de l'Office de Tourisme de Provins en particulier et de la Région Ile de France en général. Ensemble, les deux parties ont organisé des programmes de formation à court terme pour le personnel à Hanoï, des stages à Provins, des conseils sur la conception de circuits et d'information touristique, etc. contribuant à la conservation et à la promotion des valeurs de la Citadelle impériale de Thang Long", a-t-il confié.

M. Nguyên Thanh Quang a également déclaré que dans les temps à venir, les deux sites patrimoniaux continueraient de promouvoir la mise en œuvre des contenus de coopération signés et développeront la coopération dans de nouveaux domaines dans lesquels les deux parties ont des points forts.

La diplomatie culturelle est l'une des grandes politiques de l’État vietnamien. La présentation du patrimoine de la Citadelle impériale de Thang Long dans l'ancienne ville de Provins est une preuve vivante de la concrétisation de cette politique. Elle contribue également à la promotion de la richesse patrimoniale culturelle du Vietnam et aux échanges culturels avec des amis français, notamment à l'approche du cinquantenaire des relations diplomatiques et 10 ans du partenariat stratégique Vietnam-France.