Des aquarellistes du Sud exposent au Temple de la littérature de Hanoï

A travers l'exposition intitulée “Peintures à l'aquarelle du Sud”, 20 artistes des provinces du Sud apportent au public de Hanoï des vues multidimensionnelles de la terre et du peuple du Sud.

À l'exposition. Photo: vietnamnet.vn

Le week-end dernier, l'Association des beaux-arts du Vietnam, en coordination avec le Centre culturel et scientifique Van Mieu-Quoc Tu Giam, a lancé cette exposition au Temple de la littérature (Van Mieu).



L'exposition présente 105 peintures de 20 artistes venus du Sud, inspirées des gens, des activités quotidiennes, de la culture, des patrimoines et des paysages de leur région.



C'est la première fois que des aquarellistes du Sud exposent au Van Mieu. Ces œuvres ne sont qu'une petite partie de leur processus de création.



Le directeur du Centre culturel et scientifique Van Mieu-Quoc Tu Giam, Le Xuan Kieu, a déclaré: “grâce à cette exposition, le Centre souhaite connecter la créativité des peintres du Sud avec le public de Hanoi. C'est aussi l'alliance de l'ancien Van Mieu avec la création contemporaine et l'alliance entre tradition et modernité. Le Van Mieu-Quoc Tu Giam a également vocation à devenir un espace créatif de la capitale.”



Clôture de l'exposition le 24 mai. -CPV/VNA/VI