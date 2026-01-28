Des amis français saluent l'ambition du Vietnam de se développer

Gilbert Tenèze, président de la section Eure-et-Loir de l'Association d'amitié France-Vietnam. Photo: nhandan.vn

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été perçu par les amis français comme la poursuite du développement du Vietnam, ancré dans la tradition et résolument tourné vers l'avenir grâce à des réformes et des projets concrets, en phase avec les besoins du pays.



S'adressant à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Gilbert Tenèze, président de la section Eure-et-Loir de l'Association d'amitié France-Vietnam, a déclaré que les résultats et les orientations affirmés lors du 14e Congrès reflètent l'image d'une nation profondément attachée à ses racines, mais animée par une vision de développement inspirante, portée par une équipe dirigeante à l'écoute et pragmatique face aux enjeux nationaux.



Selon Tenèze, les réformes en cours au Vietnam témoignent d'une cohérence manifeste entre les orientations politiques et leur mise en œuvre, renforçant ainsi la confiance dans le développement à long terme du pays. Il a également reconnu avec franchise que des défis subsistent, notamment en matière de réduction des inégalités sociales et de renforcement du rôle des femmes dans la prise de décision. Il a toutefois souligné qu'il s'agit d'objectifs à long terme qui demeurent prioritaires et exigent persévérance et une feuille de route appropriée.



Évaluant la gouvernance, Tenèze a déclaré que les réformes administratives et la lutte contre la corruption au Vietnam témoignent d'une forte volonté politique et d'un esprit résolument tourné vers l'action au sein de la direction. Cette approche, a-t-il ajouté, pourrait servir de modèle non seulement dans la région, mais aussi pour les pays qui se considèrent souvent comme des exemples à suivre.



D'un point de vue international, le président de la section Eure-et-Loir de l'Association d'amitié France-Vietnam a observé que les efforts de réforme et les orientations de développement du Vietnam ont contribué à un net renforcement de son influence en Asie du Sud-Est et dans le monde. Le Vietnam est de plus en plus perçu comme un partenaire de poids et d'influence, y compris dans ses relations avec la France.



Il a particulièrement souligné l'importance de la politique étrangère vietnamienne, favorable au multilatéralisme, notamment à l'heure où le rôle de certaines organisations internationales est remis en question, y compris dans des domaines tels que la santé publique, la protection de l'enfance et l'aide aux réfugiés. La participation proactive et responsable du Vietnam aux cadres multilatéraux, a-t-il noté, est un facteur important pour le maintien de la paix et de la stabilité.



Tenèze a déclaré que, par le passé, le Vietnam s'appuyait sur le soutien international pour préserver la paix. Aujourd'hui, les amis français font confiance au Vietnam pour continuer à contribuer à la paix, en particulier sur la question de la mer de Chine méridionale, et plus largement par des actions concrètes qui dépassent les frontières nationales.



En tant que section locale de l'Association d'amitié France-Vietnam, l'antenne d'Eure-et-Loir rassemble de nombreux amis français entretenant des liens étroits et durables avec le Vietnam. Depuis des années, elle organise régulièrement des échanges culturels, notamment la « Journée du Vietnam » annuelle, qui permet au public français de découvrir la culture, la gastronomie, la musique et le patrimoine maritime vietnamiens.



En outre, la section a organisé des séminaires, des expositions et des activités de plaidoyer, soutenu des programmes humanitaires, appuyé la plainte déposée en France par Tran To Nga contre des sociétés chimiques américaines et aidé les victimes de l'agent orange/dioxine ainsi que d'autres projets sociaux au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays. -VNA/VI