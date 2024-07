Des amis étrangers disent adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trong

Des représentants de nombreux pays sont venus au Vietnam pour présenter leurs condoléances pour le décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.



Au nom du gouvernement et du peuple du Myanmar, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, l'amiral Tin Aung San, a affirmé les grandes contributions du dirigeant vietnamien à l'élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenaire de coopération intégrale. Il a déclaré que le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong constituait également une grande perte pour le Myanmar.



Le ministre indonésien de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a écrit dans le registre de condoléances que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un homme politique exceptionnel et que son leadership et ses contributions dureraient pour toujours.



Le ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour a également loué les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong au développement de son pays et au resserrement de la coopération entre le Vietnam et Singapour.



Le Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo a estimé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un dirigeant talentueux qui avait consacré toute sa vie au développement du Vietnam.



La présidente du Sénat d’Australie, Sue Lines, a affirmé que son pays appréciait la chaleur et la sincérité du secrétaire général Nguyen Phu Trong pour les relations entre les deux pays et que le dévouement du secrétaire général envers le Vietnam et le peuple vietnamien était hautement apprécié par la communauté internationale.



L'envoyé spécial du Premier ministre japonais, également ancien Premier ministre japonais, Suga Yoshihide, a affirmé qu’il se souviendrait des grandes réalisations du dirigeant vietnamien dans la promotion des relations amicales entre le Vietnam et le Japon.



Le secrétaire général du Parti des travailleurs et président de la Commission des affaires de l'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un, a envoyé des fleurs aux cérémonies funéraires du secrétaire général Nguyen Phu Trong.



Présent au Vietnam, le Conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, a déclaré apprécier les précieuses contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong au développement du Vietnam ainsi qu'au renforcement de l'amitié entre les deux pays.-VNA/VI