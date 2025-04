Des ambassadeurs étrangers saluent félicitent les réalisations du Vietnam après 50 ans de réunification

Des ambassadeurs des pays au Vietnam ont adressé leurs félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2025).



L'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a affirmé que la victoire du 30 avril 1975 était un symbole de patriotisme ardent, de force d'une grande unité nationale, de combativité indomptable et héroïque de l'armée et du peuple vietnamiens, et de la forte aspiration du peuple vietnamien à l'indépendance, à la liberté, à la paix et au bonheur. Il s'agissait également d'une victoire emblématique des forces révolutionnaires mondiales, contribuant à promouvoir vigoureusement la lutte des peuples du monde pour l'indépendance, la paix, la démocratie et le progrès social.



« La victoire du 30 avril a bouleversé le monde et a marqué un tournant historique pour le peuple vietnamien. Elle a également marqué un événement majeur pour les révolutions laotienne et cambodgienne, ainsi que pour la révolution mondiale. Elle a contribué à promouvoir la lutte des peuples du monde entier pour l'indépendance nationale, la paix, la démocratie et le progrès social, encourageant l'esprit des peuples qui ont lutté pour la libération, contre l'impérialisme et vaincu le néocolonialisme en Indochine et dans le monde », a déclaré l'ambassadeur.



Selon la diplomate, le Laos et le Vietnam ont formé une alliance de solidarité et de combat particulière. Avec une affection particulière, le Parti, l'État et le peuple laotiens ont pleinement soutenu et créé les conditions favorables pour que le Vietnam ouvre la « piste Hô Chi Minh » à travers le territoire laotien afin de « traverser la chaîne de montagnes Truong Son pour sauver le pays », de libérer complètement le Sud-Vietnam et d'unifier le pays.





Ce noble et immense sacrifice est devenu une force sans pareille et une source de motivation immense, contribuant à la grande victoire des révolutions du Vietnam et du Laos en 1975, mettant fin à des décennies de guerre et accomplissant le miracle de la victoire sur les colonialistes et les impérialistes. La victoire remportée par l'armée et le peuple vietnamiens a été une source d'encouragement considérable pour les Laotiens de tous les groupes ethniques dans la défense et le développement du pays. Le Parti, l'État et le peuple laotiens considèrent ce triomphe comme le leur, a-t-elle souligné.



L'Armée populaire lao a participé au défilé marquant cet important anniversaire, a-t-elle déclaré, affirmant que cette participation témoigne de l'amitié traditionnelle et de la solidarité particulière entre les peuples et les armées du Laos et du Vietnam, et confirme les relations d'amitié les plus étroites entre les deux armées.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.





Félicitant le Vietnam à l'occasion de cet anniversaire, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a qualifié cet événement d'étape historique et symbolique marquant l'unification nationale complète du pays et le début de son parcours vers une nation forte et indépendante.



« Nous admirons profondément la résilience, la solidarité et la coopération du peuple, du Parti et du gouvernement vietnamiens, ainsi que leur détermination inébranlable à résister aux invasions étrangères », a-t-il déclaré.



Il a souligné que tout au long de la lutte du Vietnam pour la libération nationale et la réunification, le Parti et le gouvernement chinois ont toujours apporté au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens le soutien le plus indéfectible et le plus profond.



Les deux nations doivent se souvenir du passé et se tourner vers l'avenir, en perpétuant et en préservant l'amitié traditionnelle sino-vietnamienne, en construisant ensemble un avenir prometteur pour les relations bilatérales et en écrivant un nouveau chapitre de leur amitié durable, a-t-il déclaré.



À l'invitation du ministère vietnamien de la Défense, la garde d'honneur de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine a participé au défilé militaire célébrant cet anniversaire. Il a décrit ce défilé comme un puissant reflet de la profonde amitié et de la confiance mutuelle croissante entre les deux nations et leurs armées. Selon lui, des vidéos montrant la garde d'honneur de l'APL en train de répéter dans les rues de Hô Chi Minh-Ville ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux chinois, suscitant des réactions enthousiastes et positives de la part des internautes. Nombre d'entre eux ont exprimé leur impatience de visiter le Vietnam pour découvrir son hospitalité, ses avancées en matière de développement et explorer ses beautés naturelles.



L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a affirmé que la victoire du 30 avril 1975 était un témoignage extraordinaire de la volonté, du sacrifice, de l'intelligence et de la solidarité du peuple vietnamien, sous la direction avisée du Parti et l'héritage du président Hô-Chi-Minh. Le Vietnam a vaincu la plus puissante machine de guerre des impérialistes américains, remporté une victoire totale dans le Sud et réalisé son rêve de réunification nationale.



« Cette victoire a été une grande source d'encouragement pour les forces révolutionnaires et les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes du monde entier. Le Président Ho Chi Minh avait prédit qu'elle constituerait une précieuse contribution au mouvement de libération nationale », a déclaré l'ambassadeur, saluant le développement remarquable du Vietnam sous la direction du Parti communiste vietnamien après 50 ans de réunification nationale.



Après cinq décennies, après avoir surgi des cendres et de la pauvreté, le Vietnam a une fois de plus créé un grand miracle : la paix, la prospérité et la justice, qui ne peuvent être atteintes que grâce au dévouement, à la créativité et à la solidarité de toute une nation, a déclaré l'ambassadeur.



Dans son message de félicitations adressé au Vietnam à cette occasion, l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Kanat Tumysh, a exprimé sa profonde fierté d'être né l'année de la réunification du Vietnam et a exprimé ses plus chaleureuses félicitations et son admiration pour le peuple vietnamien.



L'ambassadeur Kanat Tumysh s'est également réjoui des avancées significatives du Vietnam en matière de développement, convaincu que les réformes actuelles donneront de bons résultats, aidant le pays à entrer dans une nouvelle ère de développement, avec une croissance à deux chiffres, et à devenir l'un des pays les plus développés au monde.



S'exprimant avec joie devant l'atmosphère vibrante de cette importante fête du peuple vietnamien, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, a déclaré avoir vu de nombreuses personnes se promener et prendre des photos dans les rues, notamment au mausolée de Hô Chi Minh, et de nombreux enfants porter des t-shirts arborant le drapeau vietnamien.



À ce moment-là, il a également souhaité partager la fierté et la joie du peuple vietnamien, a-t-il déclaré, ajoutant que leur patriotisme était très fort et qu'il était merveilleux de voir des drapeaux accrochés à toutes les fenêtres.



Considérant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale comme une occasion de revenir sur le développement remarquable du Vietnam au cours des 50 dernières années, l'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird, a souligné que la transformation du Vietnam au cours du dernier demi-siècle – devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région et un pôle majeur de production et d'investissement – est véritablement remarquable.



Selon l'ambassadrice, ces réalisations témoignent de la valeur de la paix ainsi que de la volonté et des efforts constants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour assurer le développement et la prospérité du pays.



L'ambassadrice a déclaré que depuis l'établissement de relations diplomatiques avec le Vietnam en 1973, l'Australie a toujours été fière du partenariat entre les deux pays. - VNA/VI