Des œuvres littéraires vietnamiennes servies dans un restaurant bruxellois

Les convives du restaurant «Gare de Hanoi», situé dans le centre commercial Cameleon à Bruxelles, peuvent explorer les œuvres littéraires du Vietnam tout en dégustant ses plats spéciaux.

Convives au restaurant « Hanoi Station » situé au centre commercial Cameleon à Bruxelles. Photo : VNA

Le restaurant propose également des livres bilingues vietnamien et français/anglais, dans le cadre d'un projet d'installation de bibliothèques dans les restaurants vietnamiens, lancé conjointement par la chaîne Youtube Viet Happiness Station et l'Association générale des Vietnamiens de Belgique (GAVB).

Plus de 300 titres de livres de différents genres ont attiré l'attention des Vietnamiens de différentes générations et ont constitué des sujets de discussions.

Le Van Vong, 75 ans, a déclaré que ces livres l'aidaient, lui et d'autres personnes ayant passé des dizaines d'années à l'étranger, à consolider leur langue vietnamienne et à améliorer leurs connaissances, soulignant que le projet rapproche également les gens.

Kieu Bich Huong, à l'origine du projet, a déclaré qu'il y aurait d'autres activités dans le cadre du projet permettant aux amateurs de culture vietnamienne d'emprunter des livres et de nouer des échanges avec des écrivains et des poètes vietnamiens.

La bibliothèquedu restaurant «Gare de Hanoi» est la deuxième du projet, après la première du restaurant Pho Sure à Ostende, créée avec le soutien de la maison d'édition Kim Dong, de la maison d'édition Phu nu (Femmes), de Dong A Books JSC, du GAVB et du ambassade du Vietnam en Belgique, et d'autres personnes. - VNA/VI