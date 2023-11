Dernière journée de travail de la 6e session de la 15e Assemblée nationale

Photo: VNA

Lors de la dernière journée de travail de sa 6e session, ce mercredi 29 novembre, l'Assemblée nationale (15e législature) votera certaines résolutions.

L'Assemblée nationale votera pour adoption une résolution sur l'application de l'impôt supplémentaire sur les sociétés conformément aux règles globales anti-érosion de la base d'imposition.

Les députés voteront également pour adoption une résolution sur les résultats de la supervision thématique de la « Mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale concernant les Programmes cibles nationaux sur l'édification de la Nouvelle Ruralité pour 2021-2025, la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour 2021-2030 ».

En outre, une résolution sur les séances questions-réponses et une autre sur la 6e session de la 15e Assemblée nationale seront votées.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prononcera le discours de clôture de la 6e session.

La séance de clôture sera retransmise en direct à la télévision et à la radio.