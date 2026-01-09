Déploiement des mesures pour garantir la sécurité absolue du 14e Congrès national du Parti

Le général de division Nguyen Quoc Toan, chef du bureau du ministère de la Sécurité publique et son porte-parole.

Le ministère de la Sécurité publique met en œuvre un dispositif visant à garantir la sécurité absolue du 14e Congrès national du Parti et de toutes les activités connexes, tout en veillant à son bon déroulement et en minimisant les perturbations des activités sociales et de la vie quotidienne, a déclaré le général de division Nguyen Quoc Toan, chef du bureau du ministère de la Sécurité publique et son porte-parole.



Lors de la conférence de presse gouvernementale du 8 janvier, le général de division a souligné l'importance particulière de ce Congrès pour le Parti, l'État et le peuple. Garantir sa sécurité absolue constitue ainsi la priorité absolue et une mission centrale des forces de sécurité publique pour le début de l'année 2026, a-t-il affirmé.



Selon l'officier, sous la direction du ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, et des responsables du ministère, ce dernier a conseillé au Premier ministre, dès mai 2025, d'établir un plan directeur attribuant des responsabilités spécifiques aux ministères, secteurs et collectivités locales afin de mobiliser un maximum de ressources et de mesures de protection.



Le ministre a également décidé de créer un sous-comité de la sécurité et de l'ordre, placé sous la direction directe d'un vice-ministre. Le dispositif de sécurité couvre l'ensemble du pays, avec un accent particulier sur Hanoï et les lieux accueillant les activités des délégations au congrès.



À ce jour, les unités et collectivités locales concernées ont finalisé leurs plans et scénarios d'urgence, tout en garantissant un niveau de préparation optimal en termes de personnel et d'équipement, a-t-il précisé.



Parallèlement à ces travaux préparatoires, les forces de sécurité publique ont renforcé leurs mesures professionnelles de surveillance, de prévention et de lutte contre les activités hostiles et perturbatrices. Les autorités ont pris des mesures fermes contre la diffusion d'informations fausses et déformées relatives au congrès, notamment dans les affaires récemment portées devant le tribunal populaire de Hanoï.



Dans le même temps, des campagnes nationales de grande envergure axées sur la prévention de la criminalité, la sécurité routière et la prévention des incendies et des explosions sont mises en œuvre jusqu'à la fin du Congrès et pendant toute la période du Nouvel An lunaire, a déclaré le porte-parole.



Il a ajouté que le ministère travaille en étroite collaboration avec l'Armée populaire vietnamienne, les ministères, secteurs et collectivités locales concernés, les sous-comités du congrès et les partenaires internationaux afin de garantir un niveau de préparation optimal.



Nguyen Quoc Toan a indiqué qu'une cérémonie de lancement et un exercice de sécurité sont prévus au stade national My Dinh le 10 janvier.



Il a affirmé que le dispositif de sécurité pour le Congrès est bien assuré et s'est dit convaincu que, grâce à l'appui du Comité central du Parti et du gouvernement, à une coordination interministérielle efficace et au soutien de la population, les forces de sécurité publique rempliront avec succès leurs missions, contribuant ainsi à la réussite du XIVe Congrès national du Parti. - VNA/VI