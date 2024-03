Déploiement de QR codes pour présenter une peinture de campagne de Dien Bien Phu

Depuis le 5 mars, le musée de la victoire historique de Dien Bien Phu a mis en service des codes QR pour présenter la peinture panoramique recréant toute la campagne de Dien Bien Phu.

Un touriste étranger scanne le QR code pour se renseigner la peinture panoramique de la campagne de Dien Bien Phu. Photo : http://dic.gov.vn

Ainsi, grâce à un smartphone et la connexion wifi gratuite au musée, les visiteurs installent l'application de numérisation de code QR ou d’utiliser l'application Zalo, ouvrent la caméra du téléphone pour scanner le code QR, et obtiennent ainsi des informations sur la peinture panoramique recréant toute la campagne de Dien Bien Phu, et ce en 3 langues - vietnamien, anglais, et français.

Le déploiement de codes QR vise à promouvoir cette œuvre picturale magistrale et répondre au désir des touristes vietnamiens comme étrangers de se renseigner sur la bataille de Dien Bien Phu.

Dans les temps à venir, le musée de la victoire historique de Dien Bien Phu promouvra également l'application des technologies de l'information dans ses activités telles que sous-titres automatiques (autoguide), visite 3D du musée, film 3D combiné avec cartographie 3D...-VNA/VI