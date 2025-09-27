Dépêche officielle du Premier ministre sur la mobilisation des forces face au typhon Bualoi

Les forces armées et de sécurité sont prêtes à soutenir les évacuations et les opérations de secours. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle No 173/CĐ-TTg appelant à une mobilisation urgente pour faire face au typhon Bualoi, le 10e pénétrant en Mer Orientale de cette année.

Il s’agit d’un typhon d’une intensité et d’une vitesse inhabituelles, susceptible de provoquer de fortes rafales et des pluies torrentielles dans le Nord et la partie Nord du Centre du Vietnam. Les risques incluent crues soudaines, glissements de terrain en zones montagneuses, ruptures de barrages, inondations dans les plaines et zones côtières.

Le Premier ministre demande donc aux leaders des ministères concernés et aux présidents des Comités populaires des provinces littorales, de Quang Ninh à Khanh Hoa, de suivre de près l’évolution du typhon et de mettre en œuvre sans délai les mesures de prévention adaptées.

Les provinces de Thanh Hoa à Quang Ngai sont appelées à garantir la sécurité des populations ; rappeler les navires à terre et protéger habitations, entrepôts, infrastructures, établissements scolaires et de santé ; préparer l’évacuation de la population ainsi que le déplacement de matériels et de moyens de production.

Les habitants de la commune de Thach Khe empruntent des bateaux et des embarcations pour se mettre à l'abri du typhon à Thach Khe, province de Ha Tinh. Photo : VNA

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de fournir des prévisions rapides et précises, tandis que les autres (ministères de la Construction, de l'Industrie et du Commerce…) doivent veiller à la sécurité des transports terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens, des installations pétrolières en mer, des barrages hydroélectriques, des réseaux électriques et de télécommunication.

Les forces armées et de sécurité doivent être prêtes à soutenir les évacuations et les opérations de secours.

Les grands médias nationaux sont invités à renforcer leur couverture et à diffuser les directives officielles en temps réel.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est chargé de coordonner l’action gouvernementale.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 4h du matin le 28 septembre, le typhon se trouvait à l’Ouest de Hoang Sa, à environ 180 km à l’Est de la ville de Da Nang, avec des vents de force 12 à 13 (118-149 km/h) et des rafales allant jusqu’au niveau 16 (184 – 201km/h). Il se dirige vers l’Ouest-Nord-Ouest à une vitesse de 30 à 35 km/h, avec possibilité de s’intensifier.

Les zones affectées incluent le Nord et le Centre de la Mer Orientale ainsi que les côtes de provinces de Ha Tinh à Quang Ngai.

À 4h du matin le 29 septembre, le typhon devrait atteindre les terres, de Nghe An au Nord de Quang Tri, avec des vents de force 8 à 9 (62-88 km/h) et des rafales de niveau 11 (103 - 117). Sa trajectoire reste Ouest-Nord-Ouest à 20–25 km/h. Les zones touchées incluront la côte des provinces de Thanh Hoa à Quang Ngai, les îles de Hon Ngu, Con Co, Ly Son, ainsi que le golfe du Bac Bo. - VNA/VI