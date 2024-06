Dépêche du Premier ministre sur le renforcement des mesures de gestion des prix

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de publier la dépêche officielle No 61/CD-TTg du 22 juin 2024 sur le renforcement des mesures de gestion et d'administration des prix. Ce document est envoyé aux ministres, chefs d'agences au rang ministériel, agences gouvernementales, présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

Ces derniers temps, les ministères, branches et localités ont suivi de près la situation, mis en œuvre de manière proactive de nombreuses solutions efficaces et opportunes pour la gestion des prix ; pris des solutions d'offre et de demande pour les produits essentiels tels que les aliments, les produits d'épicerie, l'essence, etc., contribuant à stabiliser les prix, à contrôler l'inflation et à créer des conditions favorables aux activités commerciales des habitants, des entreprises.

Dans les temps à venir, la pression de l’augmentation du coût du transport maritime, de la réforme du régime salarial... nécessite que tous les niveaux et tous les secteurs évaluent et comprennent la situation afin de disposer rapidement de plans et de solutions de réponse appropriés, efficaces et pratiques. Le Premier ministre a demandé aux organes concernés et compétents de suivre de près l'évolution des prix des biens stratégiques sur le marché mondial, la situation mondiale et régionale, d’analyser, de prévenir et d’avertir des risques affectant les prix au pays.

Le chef du gouvernement a donné des demande précises pour la gestion et l'administration des prix de certains produits importants. Pour les carburants, le ministère de l'Industrie et du Commerce devrait présider et coordonner avec les agences compétentes pour mettre en œuvre de manière synchrone et efficace des solutions visant à garantir l'approvisionnement en pétrole, dans toutes les situations, pour éviter une pénurie de pétrole et réguler les prix de l'essence, conformément à la réglementation.

Pour les produits alimentaires, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural devrait se coordonner avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour suivre de près la situation de la production et la demande des consommateurs sur le marché pour des produits agricoles essentiels tels que le riz, le porc, les matières agricoles.. afin de réguler rapidement l'offre et la demande

Pour les services de transport aérien, le ministère des Transports devrait mettre en œuvre de manière synchrone et efficace des solutions pour stabiliser la capacité de transport aérien afin de fournir des charges appropriées et équilibrées sur les lignes et sur le marché national/international, répondant ainsi aux besoins des passagers, notamment pendant la période de pointe de l’été 2024.

Le ministère de l'Information et des Communications, en coordination avec les ministères, branches et localités, continue à renforcer la communication sur les prix.

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Le Minh Khai de surveiller et de diriger directement les ministères, agences et localités dans la mise en œuvre de la dépêche officielle. -VNA/VI