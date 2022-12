Départ des navires transportant des cadeaux du Têt 2023 pour Truong Sa

Photo: VNA



La cérémonie marquant le départ des navires transportant de cadeaux du Têt du Chat 2023 destinés aux cadres, soldats et habitants à Truong Sa, a été organisée l’après-midi 21 décembre au port militaire de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Ces navires transportent non seulement des cadeaux mais les sentiments et l’atmosphère du printemps du continent à Truong Sa, a déclaré le colonel Nguyen Van Bach, commandant adjoint et chef d'état-major de la 4ème zone navale.

Les cadeaux témoignent un grand intérêt accordé par le Parti, l’Etat, le ministère de la Défense et les populations dans l’ensemble du pays à la mer et aux îles, notamment Truong Sa, a-t-il souligné.

Auparavant, le 20 décembre, une centaine de cadeaux ont été remis à des cadres, soldats et familles méritantes de la 4ème zone navale.