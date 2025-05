Demander aux États-Unis de continuent de créer des conditions favorables aux étudiants et experts vietnamiens

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Répondant aux questions de journalistes concernant la suspension temporaire de la délivrance de nouveaux visas aux étudiants étrangers par le gouvernement américain et la récente annonce de l'administration du président Donald Trump concernant l'interdiction d'admission d'étudiants internationaux à l'Université Harvard et la nécessité pour les étudiants internationaux actuels de changer d'établissement sous peine de perdre leur statut légal aux États-Unis, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a précisé que ces préoccupations suscitaient actuellement de vives inquiétudes chez de nombreuses familles, parents et étudiants vietnamiens.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère, tenue ce jeudi 29 mai à Hanoï, la porte-parole a précisé que le ministère des Affaires étrangères et les agences vietnamiennes aux États-Unis travaillaient avec la partie américaine pour obtenir des informations à ce sujet.

“Nous savons tous qu'actuellement, de nombreux étudiants de nombreux pays, dont des étudiants vietnamiens, se préparent à déposer une demande de visa pour étudier aux États-Unis, que ce soit pour des études à l'étranger autofinancées ou avec des bourses. Nous souhaitons que les entretiens et les demandes de visa pour les étudiants vietnamiens se déroulent sans heurts afin que l'éducation demeure l'un des domaines clés de la coopération dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.

Concernant l'annonce relative à l'Université Harvard, Pham Thu Hang a déclaré : « Nous souhaitons que les États-Unis continuent de créer des conditions favorables pour que les étudiants, enseignants, universitaires et experts vietnamiens puissent participer à des programmes d'éducation et de formation aux États-Unis, notamment dans des universités prestigieuses et de haut niveau, conformément au partenariat stratégique global entre les deux pays pour la paix, la coopération et un développement prospère.»

Lors de la conférence de presse, répondant aux questions de journalistes concernant les affrontements armés à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, la porte-parole a précisé : « Des informations sur cet incident ont été rapportées par le Cambodge et la Thaïlande. Nous sommes convaincus que tous les désaccords seront résolus par les parties par le dialogue et des mesures pacifiques, conformément à l'accord conclu entre les deux pays, dans un esprit de solidarité au sein de l'ASEAN et conformément au droit international.». - VNA