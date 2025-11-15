Delta du Mékong : Première greffe de rein à partir d’un donneur en état de mort cérébrale

La première greffe de rein à partir d’un donneur en état de mort cérébrale dans le delta du Mékong. Photo : VNA

Le 14 novembre, la Polyclinique centrale de Can Tho a annoncé avoir coordonné avec le Centre national de coordination des greffes d'organes, l'Hôpital Cho Ray, l'Hôpital central militaire 108 et l'Hôpital national pédiatrique pour procéder au prélèvement et au transport de cinq organes issus d'un donneur en état de mort cérébrale, destinés à des patients en attente de transplantation.

Deux reins ont été utilisés pour réaliser deux transplantations rénales à la Polyclinique central de Can Tho en faveur des patients souffrant d’insuffisance rénale terminale. Ce sont les premières greffes de rein dans le delta du Mékong effectuées à partir d’un donneur en état de mort cérébrale.

Cette donation revêt une signification toute particulière : non seulement elle a permis de sauver des vies, mais elle marque également un progrès remarquable en matière d’expertise médicale, tant pour la Polyclinique centrale de Can Tho que pour l’ensemble du secteur de la santé du delta du Mékong. Elle ouvre aussi la voie au développement d’autres techniques de transplantation — notamment du foie et du cœur — dans les années à venir.

Le 4 novembre, M. L.M.P., âgé de 35 ans et domicilié à Soc Trang (ville de Can Tho), avait été admis à l’hôpital dans un état critique, souffrant de polytraumatismes, d’une détresse respiratoire aiguë et d’un coma profond après un accident de la route. Malgré huit jours de soins intensifs, son état s’est aggravé, ne laissant plus d’espoir de guérison.

Sa famille a accepté de faire don de ses tissus et organes afin de sauver d’autres patients en situation d’urgence.

Une minute de silence en hommage aux donneurs d'organes. Photo : VNA

Le 13 novembre, la Polyclinique centrale de Can Tho, en coordination avec plusieurs grands hôpitaux et le Centre national de coordination des greffes d’organes, a procédé au prélèvement. Plus de 40 professionnels de santé y ont participé pour prélever le cœur, le foie, les reins et les cornées, dans un processus chronométré à la minute près.

Au total, cinq organes ont été prélevés avec succès et immédiatement transférés vers leurs receveurs. Le cœur et une partie du foie ont été envoyés en urgence à Hanoï pour être greffés à l’Hôpital central militaire 108 ; une autre partie du foie a été transférée à l’Hôpital national pédiatrique pour un jeune patient. Une cornée a été acheminée vers l’Hôpital Chợ Rẫy, tandis que les deux reins sont restés à Can Tho pour les transplantations locales.

À ce jour, les cinq patients greffés présentent une évolution clinique favorable, tandis que la cornée est en cours de préparation pour la transplantation. -VNA/VI