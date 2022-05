Délivrance à titre d'essai de passeports ordinaires via le portail des services publics

À partir du 15 mai 2022, le Département de l'immigration du Vietnam et le Bureau de l'immigration de la Police de Hanoï piloteront la mise en œuvre de la procédure de déclaration et de délivrance de passeports ordinaires (passeports sans puce électronique) sur le portail national des services publics: http://dichvucong.gov.vn ou le portail des services publics du ministère de la Sécurité publique: http://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Après Hanoï, ce service public sera déployé à l'échelle nationale à partir du 1er juin 2022.

Il s'agit du niveau le plus élevé de services publics en ligne (niveau 4), qui permet aux utilisateurs de remplir et de soumettre des formulaires et de payer des frais en ligne.

La procédure de délivrance de passeports ordinaires par le biais de servies publics en ligne vise à concrétiser le projet du gouvernement sur le développement d'applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour 2022-2025 et vision pour 2030 (projet 06) et la décision n°10695/QD-BCA publiée le 25 décembre 2021 du ministre de la Sécurité publique sur l'approbation de la liste des services publics en ligne aux niveaux 3 et 4 fournis sur le Portail des services publics du ministère de la Sécurité publique en 2022. -VNA/VI