Découverte des particularités culturelles des fêtes du début du printemps

À l'aube de la nouvelle année lunaire, de nombreuses fêtes locales ont été inaugurées, offrant aux visiteurs l'occasion de prier pour la prospérité du pays, des récoltes abondantes et le bonheur des familles.

Le 6 février (9e jour du premier mois lunaire), la ville de Dông Triêu, en coopération avec l'antenne de l'Église bouddhique du Vietnam dans la province de Quang Ninh, a lancé la fête printanière Ngoa Vân. Cette célébration, empreinte de valeurs spirituelles et culturelles, permet aux pèlerins et visiteurs de découvrir la secte zen Trúc Lâm.

La pagode Ngoa Vân existait avant le décès en 1308 du roi Trân Nhân Tông, qui y a passé toute sa vie bouddhique. À l'époque, ce n'était qu'un petit temple rudimentaire, mais il a été le témoin de l'entrée du roi au nirvana.

Située à 500 mètres d'altitude, la pagode Ngoa Vân est considérée comme le siège sacré de l'école Trúc Lâm, un courant zen purement vietnamien, car elle a accueilli son fondateur, le roi Trân Nhân Tông. En 1299, ce dernier a délaissé le manteau royal pour revêtir l'habit de moine à Yên Tu, adoptant le nom de Trúc Lâm, qu'il donnera plus tard à son école zen. Il est devenu célèbre non pas en tant que roi, mais en tant que bienfaiteur, apportant son aide aux plus démunis de la région. En 1307, il s'est installé à la pagode Ngoa Vân, où il est resté jusqu'à sa mort.

Classé site historique national spécial, cet endroit est l'un des 14 monuments majeurs de la dynastie des Trân à Dông Triêu. La fête printanière Ngoa Vân se poursuivra jusqu'à la fin du troisième mois lunaire.

À Thanh Hóa, dès l'aube du 6 février, des milliers de personnes se sont rassemblées sur le site historique de Núi Nua-Am Tiên (district de Triêu Son) pour assister à la cérémonie d'ouverture de la porte du ciel. Cet événement unique offre aux visiteurs une immersion dans les traditions locales et l'occasion de découvrir les spécialités culinaires de la région.- VNA/VI