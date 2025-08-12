Découverte de nombreuses espèces animales figurant sur la Livre rouge à Phong Nha-Ke Bang

Le 11 août, le Comité de gestion du parc national de Phong Nha – Ke Bang a annoncé une découverte majeure : de nombreuses espèces animales rares et menacées, inscrites sur le Livre rouge, ont été détectées grâce à des pièges photographiques.

L’analyse de 186 183 images provenant de 120 stations de piégeage a permis d’identifier 64 espèces, dont 34 d’oiseaux, six de primates, cinq d’ongulés, six de civettes, deux de blaireaux, deux de mangoustes, ainsi que diverses autres espèces telles que le lapin rayé, le chat sauvage, l’écureuil, le pangolin, le rat des rochers de Truong Son, le porc-épic, le loir et d'autres rongeurs. Parmi elles, 38 espèces figurent sur le Livre rouge des espèces menacées, nécessitant une protection urgente.

Bien que les effectifs exacts restent à déterminer, les chercheurs ont cartographié la répartition des espèces, élargi le réseau de piégeage et utilisé l’intelligence artificielle pour analyser leurs habitats et comportements. Une nouvelle campagne de piégeage est prévue d’ici fin 2025 pour enrichir les données existantes.

Ces découvertes soulignent non seulement la richesse exceptionnelle de la biodiversité locale, mais aussi l'efficacité des efforts de conservation et de suivi écologique menés au parc.

Classé au patrimoine naturel mondial, le parc national de Phong Nha – Ke Bang couvre une superficie de 123 326 hectares, répartis en trois zones : stricte protection (100 296 ha), restauration écologique (19 619 ha) et services administratifs (3 411 ha).

Le parc abrite également 2 954 espèces végétales et 1 399 espèces animales, dont un grand nombre sont inscrites sur le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). -VNA/VI