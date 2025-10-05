Décoration des professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc au grade d’Officier de la Légion d’honneur

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a assisté, samedi 4 octobre à l’ambassade de France à Hanoi, à la cérémonie de remise des insignes d’Officier de la Légion d’honneur au professeur Jean Trân Thanh Vân, physicien, et à son épouse, la professeure Lê Kim Ngoc, biologiste.



Cette distinction honorifique témoigne de la reconnaissance bien méritée du dévouement de longue date des deux professeurs franco-vietnamiens. Elle témoigne de la reconnaissance de l’État français pour leurs contributions remarquables au progrès scientifique, au renforcement des liens internationaux en matière de recherche et à la promotion de l’amitié et de la coopération scientifique franco-vietnamiennes.



Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a offert des fleurs en guise de félicitations au couple de scientifiques d’origine vietnamienne résidant en France.



L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a remis cette distinction au professeur Trân Thanh Vân, président de l’association Rencontres du Vietnam et directeur du Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaire (ICISE), et à la professeure Lê Kim Ngoc, fondatrice des villages d’enfants SOS au Vietnam et présidente de l’association de soutien aux enfants vietnamiens en France.



Le 11 juillet 2025, à l’occasion de la Fête nationale française, le président Emmanuel Macron avait signé un décret officiel élevant les deux professeurs du grade de Chevalier à celui d’Officier de la Légion d’honneur. Ils étaient le seul couple marié à être promus à cette occasion, à l’âge de 91 ans.



La promotion simultanée des deux époux, figures intellectuelles exemplaires de la communauté vietnamienne en France, témoigne non seulement de la profonde reconnaissance de la France, mais aussi de la fierté du peuple vietnamien. C’est une illustration éloquente des valeurs universelles que sont le savoir, la science et la bienveillance.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung présente ses félicitations au professeur Trân Thanh Vân et à la professeure Lê Kim Ngoc, à Hanoi, le 4 octobre. Photo : VNA

Le 18 juillet 2025, au nom du ministère des Affaires étrangères, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a adressé une lettre de félicitations aux professeurs, soulignant que cet honneur est non seulement une reconnaissance de leur dévouement indéfectible à la science et à la jeune génération, mais aussi une source de fierté pour la communauté vietnamienne d’outre-mer et pour leur pays.



Les deux professeurs avaient déjà été décorés de la Légion d’honneur, au grade de Chevalier : le professeur Trân Thanh Vân en février 2000 et la professeure Lê Kim Ngoc en septembre 2016 à Hô Chi Minh-Ville, décoration qui leur avait été remise personnellement par le président français de l’époque, François Hollande, lors de sa visite d’État au Vietnam.



Le couple est surtout connu pour quatre initiatives majeures : la série de conférences scientifiques internationales Rencontres du Vietnam (lancée en 1993), l’ICISE à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (aujourd’hui la province de Gia Lai) (créé en 2013), le Fonds de bourses Vallet et SOS Villages d’Enfants au Vietnam.



La Légion d’honneur, instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, est la distinction la plus prestigieuse de la République française. Elle est attribuée aux personnes ayant accompli des mérites exceptionnels dans les domaines militaire, scientifique, artistique, économique ou dans le service à la collectivité. - VNA/VI