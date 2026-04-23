Déclaration en ligne obligatoire pour certains passagers à Tan Son Nhat

Le Département vietnamien de l’immigration a officiellement mis en place une obligation de déclaration en ligne pour certains groupes de passagers effectuant les formalités à l’aéroport international de Tan Son Nhat.

Terminal T3 de l’aéroport de Tan Son Nhat. Photo: VNA



Depuis le 15 avril, tous les passagers de nationalité étrangère et les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu) utilisant un visa pour entrer au Vietnam via le poste-frontière de Tan Son Nhat doivent compléter une déclaration électronique.



Les citoyens vietnamiens titulaires d’un passeport vietnamien continuent d’appliquer la procédure habituelle et ne sont pas concernés par cette obligation.



Par ailleurs, les passagers internationaux en transit à Tan Son Nhat, sans entrée sur le territoire vietnamien, sont également exemptés.



Les autorités recommandent aux passagers de compléter leurs informations personnelles avant le départ afin de garantir un voyage fluide.



Un portail officiel a été mis en place à l’adresse prearrival.immigration.gov.vn, accessible depuis mobile ou ordinateur. Sur ce portail, les passagers renseignent leurs informations personnelles, leur itinéraire de vol ainsi que le motif de leur entrée. Le système garantit un haut niveau de sécurité des données conforme aux normes internationales.



À défaut, des codes QR sont disponibles dans le terminal international pour permettre aux passagers de remplir les informations sur place. Après soumission, un code QR de confirmation est généré et doit être présenté aux agents du contrôle au poste-frontière.



Cette réforme a reçu le soutien des compagnies aériennes, qui ont rapidement informé les passagers dès la réservation et l’enregistrement. -VNA/VI