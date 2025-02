Déclaration du gouvernement sur la ligne de base des eaux territoriales du Vietnam dans le golfe du Tonkin

Le 21 février 2025, le gouvernement vietnamien a publié une déclaration concernant la ligne de base servant au calcul de la largeur des eaux territoriales du Vietnam dans le golfe du Tonkin. Cette décision, annoncée par le ministère des Affaires étrangères, fait suite à la résolution n° 68/NQ-UBTVQH15 du Comité permanent de l'Assemblée nationale, adoptée le 14 février 2025.

La détermination de cette ligne de base vise à garantir l'exercice des droits et obligations du Vietnam, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et à la Loi sur la mer du Vietnam de 2012. La ligne de base a été établie en respectant les dispositions de la CNUDM, tout en tenant compte des spécificités géographiques et naturelles du golfe du Tonkin, et sans porter atteinte aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

La ligne de base ainsi définie sert de base à la délimitation des zones maritimes du Vietnam, conformément à la CNUDM et à l'Accord sur la délimitation du golfe du Tonkin entre le Vietnam et la Chine signé en 2000. Elle constitue un fondement juridique supplémentaire pour la protection et l'affirmation de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction du Vietnam, contribuant ainsi au développement économique, à la gestion des espaces maritimes et à la promotion de la coopération internationale. -VNA/VI