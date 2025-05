Déclaration de Kuala Lumpur : l’ASEAN trace sa trajectoire vers 2045

Les dirigeants des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste signent a Déclaration de Kuala Lumpur « ASEAN 2045 : Notre avenir commun ». Photo : VNA

L’après-midi du 26 mai, à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN, ont signé la Déclaration de Kuala Lumpur « The ASEAN 2045: Our Shared Future » (ASEAN 2045 : Notre avenir commun), et ont adopté la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, accompagnée de quatre stratégies couvrant les domaines politique-sécurité, économique, socioculturel et de la connectivité.



La signature et l’adoption de ces documents stratégiques marquent un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre dans le développement de l’ASEAN au cours des deux prochaines décennies. Elles réaffirment l’engagement et la volonté des États membres de bâtir une ASEAN résiliente, dynamique, innovante, centrée sur les peuples.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh signe la Déclaration de Kuala Lumpur. Photo: VNA

L’adoption de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de ses quatre stratégies témoigne d’une approche proactive de l’ASEAN, qui ne se contente pas de s’adapter aux mutations du monde, mais entend aussi les anticiper grâce à sa solidarité, sa détermination et une vision partagée. Ces documents s’appuient sur les acquis précédents, préservent les valeurs fondamentales de l’ASEAN, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bloc, renforçant ainsi le rôle, la réputation et la position de l’ASEAN au niveau régional et mondial.



Le 27 mai 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh poursuivra sa participation aux activités du 46e Sommet de l’ASEAN et aux Sommets connexes, notamment le 2e Sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Sommet ASEAN-CCG-Chine.-VNA/VI