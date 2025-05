Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev. Photo: VNA

À l’invitation du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectue une visite d’État au Kazakhstan du 5 au 7 mai 2025. Dans le cadre de cette visite, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe portant sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Vietnam et le Kazakhstan.

Selon la Déclaration conjointe, au cours de la visite, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu avec le président Kassym-Jomart Tokaïev et a rencontré d’autres hauts dirigeants kazakhs.

Les hauts dirigeants des deux pays ont salué l’amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et le Kazakhstan, qui n’ont cessé de se consolider et de s’élargir au cours des dernières années. Ils ont mené des discussions approfondies sur les mesures à prendre pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les hauts dirigeants des deux pays ont réaffirmé que le Vietnam et le Kazakhstan sont des partenaires très importants l’un pour l’autre dans les régions Asie du Sud-Est et Asie centrale. Ils ont convenu d’élargir la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et le Kazakhstan dans divers domaines, et d’accorder de l’importance à la promotion et au développement continu des relations bilatérales dans les temps à venir.

Les hauts dirigeants des deux pays ont convenu que le développement et l’approfondissement des relations entre le Vietnam et le Kazakhstan répondent aux intérêts communs des peuples des deux nations, et contribuent à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. Ils ont convenu d’élever leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique et de poursuivre la promotion de leur coopération.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, et d’envisager la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre les ministères, agences et collectivités locales des deux pays.

Les hauts dirigeants ont convenu d’étudier l’établissement d’une coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de renforcer le perfectionnement du cadre de coopération et de se diriger vers la signature de documents de coopération en matière de défense et de sécurité, d’étudier la possibilité de collaboration en formation sur les opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations unies.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination et leur coopération dans les domaines de la justice et de la gouvernance publique.

Les hauts dirigeants ont exprimé leur volonté de promouvoir une coopération économique substantielle, efficace et globale, d’envisager la signature d’un nouvel accord sur la promotion et la protection des investissements, ainsi qu’un plan d’action commun pour développer la coopération commerciale et économique.

Ils se sont également engagés à approfondir la coopération substantielle dans les domaines de l’agriculture, des sciences, des technologies, de la transformation numérique, des transports, de l’énergie, de la culture, du sport, du tourisme, de l’éducation, du travail et de l’environnement. Les deux parties ont souligné l’importance d’organiser la Journée de la culture vietnamienne au Kazakhstan en 2025 et la Journée de la culture kazakhe au Vietnam en 2026.

Les hauts dirigeants ont convenu de promouvoir davantage les relations de coopération entre les collectivités locales des deux pays.

Ils ont exprimé leur souhait de continuer à coopérer étroitement et à se soutenir mutuellement dans le cadre des Nations unies et d’autres organisations internationales, et d’échanger régulièrement sur les questions régionales et internationales de sécurité et de politique d’intérêt commun. Le Vietnam a réaffirmé son soutien à la volonté du Kazakhstan de renforcer ses relations avec l’ASEAN et ses pays membres, et se tient prêt à servir de passerelle dans ce processus.

Les deux parties ont souligné l’importance du maintien d’un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans chaque région, et la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Enfin, les hauts dirigeants ont affirmé que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm jouait un rôle essentiel dans la consolidation de l’amitié traditionnelle et dans la mise en place d’un nouveau cadre de coopération entre les deux pays, ouvrant la voie à une coopération efficace et substantielle au bénéfice des peuples vietnamien et kazakh, et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régionaux.-VNA/VI