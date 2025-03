Déclaration conjointe sur les résultats de la visite officielle du Premier ministre kirghize au Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue kirghize Adylbek Kasymaliev. Photo : VNA

Le Vietnam et le Kirghizistan ont publié le 7 mars une déclaration conjointe sur les résultats de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev, les 6 et 7 mars, sur l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.



Il s'agissait de la première visite du chef du gouvernement kirghize au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, créant ainsi une dynamique significative pour consolider la confiance politique et renforcer les relations traditionnelles et la coopération fructueuse entre le Vietnam et le Kirghizistan. Au cours de sa visite, le Premier ministre kirghize a rencontré son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti, To Lam, au président Luong Cuong, et au président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Il a également rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée, déposé une gerbe au Monument aux héros et aux martyrs, et rencontré des représentants du milieu des affaires vietnamien.



Lors des rencontres, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, avec pour objectif d'élever les relations Vietnam-Kirghizistan au niveau d'un partenariat global à un moment opportun.



Sur le plan de la coopération politique et diplomatique, les deux parties ont convenu de renforcer l'échange de délégations et les contacts à tous les niveaux, par tous les canaux. Le Vietnam et le Kirghizistan ont souligné l'importance de renforcer les contacts, les échanges et d'établir des mécanismes de coopération intergouvernementale et intersectorielle.



Elles sont tombés d'accord sur le développement positif des liens interparlementaires, soulignant l'importance de renforcer les activités dans le cadre du Groupe des parlementaires d'amitié pour promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs.



Les deux parties ont convenu de renforcer les consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères pour échanger des points de vue sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Elles ont également décidé de se coordonner et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. Elles ont aussi convenu de promouvoir la connectivité interrégionale, le Kirghizistan aidant le Vietnam à renforcer ses relations avec les pays d'Asie centrale, et le Vietnam aidant le Kirghizistan à renforcer sa coopération avec l'ASEAN et les pays d'Asie du Sud-Est.



Les deux parties ont affirmé continuer à améliorer les mécanismes de coopération et les cadres juridiques pour établir une base solide pour les relations bilatérales. Elles ont salué la signature et l'adoption de divers documents et accords de coopération dans le cadre de la visite.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales, soulignant l'importance de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, et plaidant pour la résolution pacifique de tous les différends sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Elles ont exprimé leur soutien à la nomination de consuls honoraires dans le pays de l'autre pour promouvoir les relations bilatérales.



Sur le plan de la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux parties ont exprimé leur désir de renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment les infrastructures, les transports, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les énergies renouvelables, la numérisation et le tourisme.



Les deux parties sont unanimes à envisager la création prochaine d'un Comité intergouvernemental de coopération économique et commerciale Vietnam-Kirghizistan pour créer un mécanisme essentiel permettant de promouvoir les relations dans ce domaine.



Saluant les résultats positifs de la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEEA), les deux parties ont affirmé leur volonté de capitaliser sur les avantages de cet accord pour promouvoir davantage le commerce bilatéral.



Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer l'échange d'informations sur le marché, les politiques et les cadres juridiques, et d'œuvrer à la signature d'accords de coopération entre les deux gouvernements et les autorités compétentes, en particulier des accords sur la coopération économique, la prévention de la double imposition, la promotion et la protection des investissements. Elles ont aussi convenu de soutenir et de faciliter l’établissement de partenariats directs entre les entreprises et localités des deux parties, en particulier dans le textile-habillement, l'agriculture, le bois et produits en bois et etc. Les deux parties ont affirmé leur engagement à renforcer la coopération touristique.



Le Vietnam et le Kirghizistas continueront à travailler avec les pays concernés pour renforcer la coopération dans le transport ferroviaire international et encourager l’expansion du transport multimodal de marchandises afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et de stimuler le volume des échanges bilatéraux.



Concernant la coopération culturelle et les échanges entre les deux peuples, les deux parties se sont accordées pour promouvoir la coopération dans la recherche sur le patrimoine culturel et naturel de chaque pays et d'examiner l'organisation d'événements culturels, de festivals et de journées culturelles. Elles ont aussi convenu de renforcer les contacts et les échanges de délégations dans des domaines tels que le théâtre, le cinéma, la musique et les sports.



Les deux parties ont exprimé leur volonté d'élargir la coopération dans l'éducation et le développement des ressources humaines. Elles ont réaffirmé leur engagement à maintenir la coopération pour faciliter les voyages, les études et l'emploi des citoyens vietnamiens au Kirghizistan et des citoyens kirghizes au Vietnam.



Enfin, le Premier ministre kirghize a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite au Kirghizistan à un moment opportun pour poursuivre les discussions sur les orientations à suivre pour renforcer les relations bilatérales. Le dirigeant vietnamien a accepté l'invitation. La date de la visite sera fixée par voie diplomatique. – VNA/VI