Déclaration conjointe sur les résultats de la visite officielle du PM espagnol au Vietnam

À l’invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a effectué une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 avril 2025. A cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe.



Selon cette Déclaration conjointe, il s’agit de la première visite au Vietnam d’un Premier ministre espagnol depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1977. Au cours de cette visite, Pedro Sánchez s’est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a également rendu des visites de courtoisie au Secrétaire général To Lam, au Président Luong Cuong et au Président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Les deux dirigeants ont salué les réalisations socio-économiques de leurs pays respectifs au cours des dernières années et se sont félicités des progrès positifs des relations bilatérales depuis l’établissement du « Partenariat stratégique pour l’avenir » entre le Vietnam et l’Espagne en 2009. S’appuyant sur l’amitié solide et les riches potentiels de coopération, les deux parties ont exprimé leur engagement à approfondir leur coopération dans tous les domaines, en vue d’élever les relations bilatérales au niveau d’un Partenariat stratégique intégral à un moment opportun.



Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau et les contacts à travers tous les canaux, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle. Les deux parties ont également convenu de coopérer à l’organisation d’activités commémoratives du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (23 mai 1977 – 23 mai 2027).



Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations Unies, de l’ASEAN-UE et de l’ASEM, contribuant aux travaux du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.



Sur la coopération économique, commerciale, en investissement et financière, les deux parties ont mis en avant l’évolution positive des piliers économiques et commerciaux entre les deux pays et sont convenues de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), afin d’optimiser les complémentarités et les atouts de leurs économies respectives, ainsi que de maintenir un environnement commercial ouvert, équitable, prévisible, transparent et non discriminatoire, fondé sur les normes internationales. Les deux parties ont appelé à une ratification et une mise en œuvre rapides de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).



Les deux parties ont salué l’ouverture de la Chambre de commerce espagnole au Vietnam, dont le siège est situé à Hô Chi Minh-Ville, et ont mis en exergue la signature d’un nouveau protocole-cadre de coopération financière entre les deux pays, qui contribuera à renforcer la coopération en matière d’investissements dans les secteurs prioritaires, dont infrastructures, transport ferroviaire, logistique, énergies vertes, tourisme.



Sur la défense et la sécurité, les deux parties ont exprimé leur intérêt pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, dans le cadre du Mémorandum d’entente signé en 2010 entre leurs ministères de la Défense respectifs, notamment dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, avec l’objectif commun de contribuer à la paix et à la stabilité internationales. Les deux parties ont affirmé leur soutien à l’exploration d’une coopération potentielle dans l’industrie de la défense, en fonction des besoins et capacités des deux pays, y compris la participation continue aux salons internationaux de la défense organisés au Vietnam et en Espagne.



Les deux parties ont convenu d’explorer davantage la coopération dans les domaines de la sécurité, de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave, y compris le trafic de drogue, la traite des êtres humains ainsi que les crimes environnementaux et économiques.



Concernant la science et la technologie, l’éducation et la formation, le tourisme, l’agriculture, la culture, les sports et les échanges entre les peuples, les deux parties ont souligné les potentiels de coopération dans ces domaines. Elles ont émis le souhait de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation, notamment en étudiant les moyens de promouvoir l’enseignement de la langue espagnole au Vietnam, selon les besoins des deux parties. Elles sont également convenues d’examiner l’élargissement de la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines d’expertise de l’Espagne tels que l’urbanisme, la gestion hôtelière, le tourisme, la science et la technologie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue espagnol, Pedro Sánchez, lors de la conférence de presse à Hanoï. Photo: VNA



Les deux parties ont souligné le tourisme comme un pilier potentiel de coopération bilatérale. L’Espagne a salué la décision du Vietnam de prolonger l’exemption de visa pour les citoyens espagnols, quel que soit le type de passeport ou le motif d’entrée.



L’Espagne a reconnu les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre stricte des recommandations de la Commission européenne concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et a accepté de soutenir le Vietnam dans l’application de son cadre juridique contre la pêche INN ainsi que dans la mise en œuvre d’un système rigoureux et efficace d’inspection et de surveillance des pêches.



Les deux parties ont salué la signature de Mémorandums d’entente dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la pêche, de la santé animale et végétale, de la coopération halieutique ; de la culture et du sport….



En matière d’affaires régionales et mondiales, le Vietnam et l’Espagne se sont engagés à travailler ensemble sur les initiatives en matière de sécurité, à promouvoir le multilatéralisme et le libre-échange fondés sur les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les deux parties ont salué l’adoption par consensus par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, et l’Espagne a exprimé son soutien à l’organisation par le Vietnam de la cérémonie de signature de ladite convention en 2025 à Hanoï.



Elles ont accordé une grande importance à l’organisation du quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G) à Hanoï.



Elles ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la prospérité et d’un ordre fondé sur des règles, et ont réitéré l’importance de la liberté et de la sécurité de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale. Elles ont exprimé leur soutien à la position de l’ASEAN en faveur d’un règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).-VNA/VI