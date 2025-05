Déclaration conjointe sur l’élévation des relations entre le Vietnam et la Thaïlande au niveau de Partenariat stratégique global

Le 16 mai, dès la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet entre les gouvernements vietnamien et thaïlandais, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, et son homologue thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, ont tenu une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de la réunion et déclarer officiellement l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global.

Selon la Déclaration conjointe, les deux pays ont convenu d’ouvrir une nouvelle phase de leur partenariat stratégique global au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée, articulée autour de trois piliers essentiels : (1) Partenariat pour une paix durable, (2) Partenariat pour un développement durable, (3) Partenariat pour un avenir durable.

S’agissant du partenariat pour une paix durable, les deux parties ont convenu de renforcer encore davantage la confiance mutuelle à travers les échanges de délégations et la coopération sur tous les canaux. Elles ont également convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes bilatéraux existants, tels que la réunion conjointe du Cabinet et le Comité mixte de coopération bilatérale.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération entre leurs ministères de la Défense et les différentes branches militaires, notamment la marine, l’armée de l’air et les gardes-côtes, à travers des patrouilles conjointes, le partage d’expertises, les activités d’éducation et de formation, les échanges d’informations et la coopération entre officiers. Elles ont également convenu d’élargir leur coopération vers de nouveaux domaines, tels que l’industrie de la défense, la médecine militaire, les opérations de secours et de sauvetage, ainsi que l’application de la loi en mer.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un pour mener des activités hostiles contre l’autre. Elles ont convenu d’intensifier leur coopération dans le domaine de la sécurité, de collaborer étroitement dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux pays ont aussi décidé de renforcer leur collaboration dans le domaine juridique et judiciaire, ainsi que leur coordination dans les forums régionaux et internationaux, tout en maintenant une consultation étroite au sein de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN. Ils ont également réaffirmé leur engagement à consolider la coopération dans les mécanismes sous-régionaux du Mékong.

Les deux parties ont convenu de coopérer entre elles et avec d’autres pays de la région et au-delà pour promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne dans les mers d’Asie du Sud-Est, en particulier en Mer Orientale, réaffirmant ainsi la position constante de l’ASEAN. Elles ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à la promotion d’un environnement propice à l’adoption rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Concernant le partenariat pour un développement durable, les deux parties se sont engagées à promouvoir la connectivité entre leurs économies respectives en coopérant et en se complétant mutuellement afin de valoriser leur puissance économique, dans un esprit de coopération gagnant-gagnant et de développement commun.

Elles ont convenu de viser un objectif de 25 milliards de dollars de commerce bilatéral, tout en s’efforçant de créer un environnement commercial favorable pour atténuer les effets des tensions commerciales mondiales actuelles.

Les deux pays ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale, et de favoriser la coordination étroite entre les agences compétentes, en particulier dans les secteurs des transports, des douanes, des finances et des banques.

Avec la création d’un groupe de travail conjoint, les deux parties ont convenu de tirer parti de la dynamique de transformation des chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, en renforçant la connectivité dans des secteurs complémentaires et mutuellement bénéfiques tels que l’agriculture, la pétrochimie, les machines et équipements, les composants électroniques et la logistique. Les deux parties visent également à établir de nouvelles chaînes d’approvisionnement dans les domaines où elles disposent de potentiel et d’avantages comparatifs.

Elles ont convenu de favoriser les liens entre les économies locales et de base, notamment entre les très petites, petites et moyennes entreprises (TPPME), ainsi que les projets de start-up. Elles ont aussi exprimé leur volonté d’identifier les opportunités de coopération pour relier efficacement leurs stratégies de développement vert et durable.

Pour le partenariat pour un avenir durable, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, et ont exprimé leur engagement à développer l’économie numérique. Elles ont convenu d’intensifier les échanges et le partage de connaissances et d’expériences dans l’élaboration de politiques, de cadres juridiques, de stratégies de développement et de gestion dans des secteurs spécialisés tels que l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, le gouvernement électronique, l’économie numérique, la cybersécurité et les villes intelligentes.

Les deux pays souhaitent approfondir la compréhension mutuelle et l’amitié entre leurs peuples, en mettant l’accent sur les jeunes générations.

Ils se sont engagés à mettre en œuvre conjointement des activités commémoratives marquant les jalons importants de leur coopération bilatérale, notamment le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Thaïlande en 2026.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges entre leurs peuples, de renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation, et d’encourager l’ouverture de nouvelles lignes aériennes directes entre les localités des deux pays.

Elles ont réaffirmé leur engagement à faciliter les conditions pour que les citoyens de chaque pays puissent vivre, travailler et étudier sur le territoire de l’autre.-VNA