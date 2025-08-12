Déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam – République de Corée

À l’invitation du président de la République de Corée, Lee Jae Myung, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse ont effectué une visite d’État en République de Corée du 10 au 13 août 2025.



Au cours de cette visite, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu avec le président Lee Jae Myung et a rencontré des dirigeants de haut niveau sud-coréens. Les deux parties ont échangé et sont parvenues à des perceptions communes sur le renforcement global et l’approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam – République de Corée ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le secrétaire général Tô Lâm et le président Lee Jae Myung ont salué le développement remarquable des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, en particulier depuis l’élévation au partenariat stratégique intégral en 2022, affirmant que les deux pays sont des partenaires de premier plan dans tous les domaines.



Les deux parties ont convenu de poursuivre l’approfondissement de la coopération dans tous les domaines, afin d’assurer des bénéfices concrets pour les peuples des deux pays, de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde, en se concentrant sur :



Diplomatie, défense, sécurité : les deux parties ont convenu d’intensifier les visites et échanges de haut niveau ; renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, élargir et créer les mécanismes de dialogue nécessaires, traiter de manière rapide et favorable les questions surgissant dans la coopération bilatérale ; maintenir une coopération efficace en diplomatie, sécurité et défense à travers le Dialogue stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères ; promouvoir la coopération dans le déminage et les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant vietnamien. Photo: VNA

Économie, commerce, investissement, science et technologie, coopération au développement : les deux parties ont convenu de coopérer étroitement face aux nouveaux défis économiques régionaux et mondiaux ; faciliter l’accès réciproque des produits aux marchés ; atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030, de manière équilibrée et durable ; promouvoir la coopération stratégique à long terme dans le commerce, l’investissement, l’industrie, l’énergie, la technologie et les chaînes d’approvisionnement ; encourager les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam dans les hautes technologies, l’IA, les semi-conducteurs, les infrastructures, les énergies renouvelables, les villes intelligentes ; soutenir les entreprises vietnamiennes investissant en République de Corée ; développer une base de données commune pour le secteur des assurances ; considérer la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des domaines clés de coopération dans les relations bilatérales et renforcer la coopération dans ces domaines ; élargir la coopération dans les énergies renouvelables (éolien, solaire), l’efficacité énergétique, améliorer l'échange d'informations dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz ; poursuivre la coopération au développement bilatérale.



Travail, santé, éducation : Le Vietnam s’engage à simplifier les procédures pour la délivrance de permis de travail aux citoyens sud-coréens. la République de Corée envisage d’élargir les secteurs et le nombre de travailleurs vietnamiens accueillis. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la santé ; élargir la coopération éducative, étudier les possibilités de coopération dans la formation de ressources humaines dans la technologie, saluer le renforcement de la coopération entre établissements d’enseignement supérieur et entreprises des deux pays.



Développement durable, changement climatique, agriculture, infrastructures : Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre la coopération pour faire face au changement climatique, réduire les émissions et gérer les ressources en eau ; promouvoir l’agriculture de haute technologie et intelligente, réduire les émissions de gaz à effet de serre et de méthane ; poursuivre la coopération dans le développement des infrastructures de transport, la planification et le développement urbains, le logement, l’immobilier, les zones industrielles et les villes intelligentes...



Culture, sport, tourisme, échanges entre les peuples : Les deux parties ont convenu d’approfondir la coopération pour renforcer les liens et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le secrétaire général To Lam et le président Lee Jae Myung à la cérémonie d'échange d'un protocole d'accord entre les ministères des Sciences et des Technologies des deux pays. Photo: VNA



Coopération internationale et régionale : Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement et se soutenir mutuellement dans les forums et organisations internationaux et régionaux tels que l’ONU, l’OMC, l’APEC ; renforcer la coopération dans les cadres de l’ASEAN et de la coopération sous-régionale du Mékong. Elles ont affirmé être prêtes à participer activement aux efforts internationaux face aux questions de sécurité traditionnelles et non traditionnelles ainsi qu’aux défis mondiaux. Elles ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, du respect du droit international, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982). ; souligné la nécessité de mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de finaliser rapidement un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international. Elles ont convenu que les progrès dans les relations intercoréennes et l’instauration d’une paix durable dans la péninsule coréenne sont essentiels à la paix et à la prospérité régionales et internationales. Les deux parties ont appelé toutes les parties concernées à mettre en œuvre sérieusement leurs obligations et engagements internationaux, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Vietnam a affirmé son soutien aux efforts du gouvernement de la République de Corée pour reprendre le dialogue et la coopération intercoréens, et a exprimé sa volonté de participer activement au processus de construction d'un environnement de paix, de stabilité et de prospérité dans la péninsule coréenne.



Les deux parties ont estimé que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse en République de Corée était un succès, marquant une étape importante et ouvrant un nouveau chapitre dans les relations de partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux du président Lee Jae Myung et du peuple sud-coréen, et a invité ce dernier et son épouse à effectuer prochainement une visite d’État au Vietnam. Le président Lee Jae Myung a accepté l’invitation avec plaisir./.-VNA/VI