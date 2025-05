À l’occasion de la visite d’État au Vietnam du président de la République française Emmanuel Macron, du 25 au 27 mai, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe. L'Agence vietnamienne d'information tient à vous présenter l'intégralité de cette déclaration.

"Déclaration conjointe entre la France et le Vietnam, adoptée à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République française au Vietnam (25-27 mai 2025)

À l'invitation du Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, et du Président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a effectué une visite d'État au Vietnam du 25 au 27 mai 2025. Face à un environnement international marqué par la hausse continuelle des tensions et après que les relations bilatérales ont été élevées au niveau d’un partenariat stratégique global le 7 octobre 2024 lors de la visite officielle en France du Secrétaire général du parti communiste vietnamien, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’approfondir le partenariat de confiance entre la France et le Vietnam pour renforcer leur indépendance, leur autonomie et leur développement, notamment par l'intensification des échanges de délégations de haut niveau et à tous les échelons, ainsi que par l'amélioration de l'efficacité des mécanismes de coopération et de dialogue entre les deux pays. Ce partenariat est fondé sur leur attachement au respect de la Charte des Nations Unies et de ses principes, sur une ambition commune d’assurer un ordre mondial stable et prospère et la détermination à apporter une réponse ambitieuse et collective aux enjeux globaux.

À cette occasion, les deux dirigeants se sont félicités de l'adoption imminente par les deux pays du Plan d'action 2025-2028 et de leur accord pour se coordonner étroitement et le mettre en œuvre afin de concrétiser la Déclaration commune sur l'élévation des relations Vietnam - France au niveau d’un partenariat stratégique global, en vue de continuer à approfondir et à rendre plus efficaces les relations bilatérales, répondant ainsi aux aspirations des peuples des deux pays.

La France et le Vietnam rappellent le rôle essentiel du multilatéralisme, au sein duquel les Nations Unies occupent la place centrale, et réaffirment leur attachement à la Charte des Nations Unies, en particulier à l'importance, pour le développement de chaque pays, de la promotion et de la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les deux pays s’engagent à renforcer la coordination et la consultation au sein des enceintes et organisations internationales, dont l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation internationale de la Francophonie.

La France et le Vietnam soutiennent le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), ainsi que le partenariat de développement ASEAN - France et le partenariat stratégique ASEAN - UE.

La France et le Vietnam réitèrent leur engagement commun à œuvrer en faveur de la paix, la sécurité et de la stabilité internationales.

La France et le Vietnam réitèrent leur attachement au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en mer de Chine méridionale, ainsi qu’au plein respect de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM). Les deux pays soulignent que la CNUDM définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités intéressant les mers et les océans et revêt une importance stratégique en ce qu’elle sert de base nationale, régionale et mondiale à l’action et à la coopération dans le domaine des océans, et qu’il faut en préserver l’intégrité. La France et le Vietnam réaffirment leur attachement au principe de la résolution pacifique des différends entre les États et s'opposent fermement à toute menace de recours à la force ou tout recours à la force contraire au droit international. Les deux pays réaffirment l'importance du maintien de la liberté de navigation et de survol sans entrave, ainsi que du droit de passage inoffensif, en mer de Chine méridionale et partout dans le monde. Les deux pays appellent les pays de la région à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale (DOC) et soutiennent tous les efforts régionaux pour aboutir rapidement à un Code de Conduite (COC) véritablement effectif, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM.

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a exposé les efforts de la France pour parvenir rapidement à une cessation des hostilités complète et inconditionnelle en Ukraine. Les deux pays soulignent l’importance de parvenir à une paix globale, juste et durable en Ukraine, dans le respect du droit international et des principes fondamentaux tels que définis dans la Charte des Nations Unies.

La France et le Vietnam réitèrent le caractère essentiel du respect de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les États.

La France et le Vietnam réitèrent leur souhait d'établir une paix et une stabilité sécuritaires au Moyen-Orient. Les deux pays appellent et s’engagent à travailler à une solution diplomatique au conflit en cours dans la bande de Gaza, avec comme condition préalable la réalisation d'un cessez-le-feu durable. La France et le Vietnam font à nouveau part de leur engagement envers la solution à deux États, la seule à même de répondre aux aspirations légitimes de paix et de sécurité des Palestiniens comme des Israéliens.

La France et le Vietnam réitèrent leur volonté de renforcer leur indépendance, leur autonomie et leur développement respectifs, notamment à travers:

- Le développement des relations dans le domaine de la défense contribuant à la paix et la stabilité de la région et du monde afin de renforcer leur autonomie stratégique, selon leurs besoins, notamment par le renforcement de la coopération dans le domaine de l'équipement de défense avec la recherche, la proposition et la mise en œuvre de projets structurants, ainsi que le renforcement de la coopération mémorielle et dans le domaine des opérations de maintien de la paix. La France et le Vietnam se félicitent de la signature d’une Lettre d’Intention par le ministre de la Défense vietnamien et le ministre des Armées français;

- La poursuite du renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, l’immigration irrégulière et les trafics illicites de personnes ainsi que la coopération en matière de sécurité civile;

- La promotion d'un environnement commercial international favorable à la prospérité commune, et dans les relations bilatérales, la poursuite de la mise en œuvre intégrale de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), y compris en matière d'accès au marché et de protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’un engagement commun en faveur de la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA). La France accepte de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du cadre juridique de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et dans la mise en place d'un système de contrôle et de surveillance des pêches rigoureux et efficace, conformément aux normes europeennes et internationales en vigueur;

- Le renforcement de la coopération dans les domaines stratégiques, notamment des infrastructures, de la connectivité urbaine, du transport ferroviaire, de l’aéronautique, de l’aérospatial, de la géologie et des ressources minérales, des énergies décarbonées, dont les renouvelables et le nucléaire, l’hydrogène décarboné et ses dérivés, ainsi que la coopération dans les domaines de formation des ressources humaines de haute qualité en matière de science et technologie, d'innovation, en particulier dans la recherche et l'application de technologies de pointe et de technologies stratégiques.

Les deux parties ont échangé sur les projets dans le domaine des transports et sont convenues d’étudier les perspectives de coopération dans ce secteur. La France a réitéré sa disponibilité pour soutenir la relance du programme électro-nucléaire du Vietnam, ainsi que l’exploitation durable des ressources minérales.

La France encourage la participation du Vietnam aux initiatives et programmes d'action sur l'intelligence artificielle (IA) de la France et soutient la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam dans ce domaine. La France et le Vietnam se félicitent de l'adoption par consensus de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité par l'Assemblée générale des Nations Unies et de la cérémonie de signature qui sera organisée en octobre 2025 à Hanoï.

- La France et le Vietnam s’engagent à poursuivre et intensifier la coopération dans le domaine de la santé.

Dix ans après l’adoption de l’accord de Paris de 2015, la France et le Vietnam réitèrent leur détermination d’en atteindre les objectifs afin de lutter contre le changement climatique. Les deux pays réaffirment également leur soutien aux conclusions du premier Bilan mondial de l’accord de Paris adoptées lors de la COP28, en particulier la sortie progressive des énergies fossiles. La France se félicite des objectifs ambitieux du Vietnam visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et de ne plus utiliser le charbon pour la production d’électricité d’ici 2050. La France continuera à soutenir ses efforts pour y parvenir, en particulier dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Les deux pays saluent particulièrement la mise en œuvre des deux premiers projets financés par l’Agence française de développement dans ce cadre. La France et le Vietnam soutiennent le déploiement de l'Accélérateur de la sortie du charbon (Coal Transition Accelarator - CTA).

La France et le Vietnam s’engagent à renforcer la protection de l’océan à l’échelle mondiale et soutiennent l’organisation, par la France et le Costa Rica, de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC). La France se félicite de la démarche du Vietnam visant à accomplir les procédures d’approbation de l'Accord se rapportant à la Convention sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ). La France et le Vietnam estiment qu’une entrée en vigueur rapide de cet Accord démontrerait l’engagement fort des États en faveur de la protection de la biodiversité et espèrent que cela pourra être annoncé lors de la prochaine UNOC. Les deux pays réitèrent également leur détermination à mettre en œuvre et à atteindre les cibles et objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal adopté en 2022, notamment sa cible dite "30x30" de protection de 30% des terres et 30% des mers de la planète d’ici 2030. La France et le Vietnam appellent à des négociations actives au CIN5.2 en août 2025 à Genève sur un instrument international juridiquement contraignant relatif à la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, en vue de sa signature, de sa ratification et de sa mise en œuvre.

La France et le Vietnam réaffirment l'importance essentielle des échanges humains dans les relations bilatérales. Les deux pays s'engagent à promouvoir vigoureusement les échanges entre les deux peuples, en favorisant les coopérations dans les domaines culturel, de la santé, universitaire, de l'agriculture et de l'environnement, scientifique et de l’innovation, notamment à travers les programmes d'échanges d'étudiants et de chercheurs, favorisées par le nouveau Partenariat Hubert Curien, ainsi que l’enseignement du français et du vietnamien et de l’ensemble des coopérations qui permettent de renforcer la compréhension mutuelle entre les populations, y compris le volontariat international en conformité avec la législation vietnamienne. La France et le Vietnam conviennent de continuer à développer les programmes universitaires franco-vietnamiens mis en place au Vietnam pour former des ressources humaines de haute qualité en science et technologie, et de coopérer au développement de technologies de pointe. - VNA/VI