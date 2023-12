Déclaration commune Vietnam-Chine

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et du président de la République socialiste du Vietnam Vo Van Thuong, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping a effectué une visite d’État au Vietnam du 12 au 13 décembre 2023.

Au cours de cette visite, le secrétaire général et président Xi Jinping a eu des entretiens avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong, et des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Les deux parties considèrent que le Vietnam et la Chine sont de bons voisins, de bons amis, de bons camarades, sont tous des pays socialistes dirigés par le Parti communiste, ont des régimes politiques similaires, partagent des idéaux et des convictions communs, des voies de développement similaires, prennent la direction et partagent un avenir communs, oeuvrent pour le bonheur des deux peuples et la prospérité des deux pays, la noble cause de la paix et du progrès de l’humanité.

Afin d’hériter et de promouvoir la tradition de l’"amitié profonde entre le Vietnam et la Chine caractérisée par la camaraderie et la fraternité", de continuer d’approfondir et de renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, les deux parties ont convenu de construire une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, d’œuvrer pour le bonheur des deux peuples, pour la cause de la paix et du progrès de l’humanité.

La partie vietnamienne soutient la construction d’une Communauté d’avenir partagé pour l’humanité, l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale. Ces initiatives ont pour objectif de défendre les intérêts communs de l’humanité, pour la cause de la paix, de la justice et du progrès des peuples du monde, répondant au désir des peuples de construire un monde meilleur.

Les deux parties ont convenu que les relations entre les pays doivent observer la Charte des Nations Unies, le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, a priori le respect mutuel tenace, l’égalité, le bénéfice mutuel, la coopération gagnant-gagnant, le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun, et le règlement des différends par des moyens pacifiques.

Conformément aux orientations susmentionnées, les deux parties ont convenu de promouvoir les relations Vietnam-Chine dans la nouvelle ère caractérisée par une confiance politique plus élevée, une coopération en matière de défense et de sécurité plus substantielle et une coopération pragmatique plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite, les différends mieux contrôlés et réglés, une synergie des efforts pour promouvoir le développement de la cause du socialisme mondial et contribuer positivement à la paix et aux progrès de l’humanité.

2. Dans une atmosphère amicale et franche, les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays, ainsi que des acquis majeurs en termes de théories et de pratiques obtenus dans l’édification du socialisme ; se sont réjouies des grandes réalisations de signification historique que chaque Parti et chaque pays ont obtenues dans leur œuvre de développement national, de modernisation et d’édification du socialisme en fonction de la situation de leur pays respectif ; estimant que cela démontre pleinement la vitalité et la supériorité du socialisme au Vietnam et en Chine.

La partie vietnamienne félicite chaleureusement et apprécie hautement les grandes performances que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois ont enregistrées en dix ans de la nouvelle ère et les réalisations importantes qui ont été obtenues dans l’appréhension et l’application de l’esprit du 20e Congrès du Parti communiste chinois. La partie vietnamienne souhaite et a la conviction que sous la ferme direction du Comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping comme noyau et à la lumière de la pensée Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises à l’ère nouvelle, le Parti, le gouvernement et le peuple chinois vont certainement continuer d’enrichir et d’élargir le chemin de la modernisation à la chinoise, perfectionner constamment la démocratie populaire à processus complet, promouvoir vigoureusement le nouveau grand projet d’édification du Parti, la réalisation des objectifs fixés par le 20e Congrès du Parti communiste chinois et des objectifs du deuxième centenaire, faisant de la Chine une puissance socialiste moderne, prospère, démocratique, civilisée, harmonieuse et belle.

La partie chinoise soutient et apprécie hautement les réalisations que le Vietnam a accomplies au cours des 40 dernières années, 10 ans de réalisation du Programme d’édification nationale dans l’étape de transition vers le socialisme (modifié et complété en 2011), en particulier, les réalisations importantes et globales réalisées depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam jusqu’à présent ont porté la force combinée et l’influence internationale du Vietnam à des sommets sans précédent. La partie chinoise souhaite et a la conviction que sous la direction judicieuse du Comité central du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens mettront en œuvre avec succès les objectifs et les tâches majeurs fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, faisant du Vietnam un pays développé à revenu élevé à orientation socialiste en 2045.

La partie chinoise affirme son soutien au Vietnam pour réaliser le développement prospère, le bonheur du peuple, la construction d’une économie forte, indépendante, autonome, promouvoir de manière synchrone l’œuvre de rénovation, d’industrialisation, de modernisation, d’intégration internationale intégrale, le développement de relations extérieures ouvertes et amicales, la valorisation d’un rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du monde.

3. Les deux parties ont examiné le processus de développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, ont apprécié l’aide précieuse et impartiale que les deux Partis, les deux pays et les deux peuples ont réservés les uns aux autres au fil du temps ; ont convenu à l’unanimité que l’amitié traditionnelle caractérisée par la la camaraderie et la fraternité construite en personne et soigneusement cultivée par le président Hô Chi Minh, le président Mao Zedong et les hauts dirigeants est un bien précieux des deux peuples doit être bien héritée, protégée et promue.

Le Parti, l’État et le peuple du Vietnam apprécient toujours hautement le ferme soutien et la grande aide du Parti, de l’État et du peuple chinois dans leur cause de l’indépendance nationale et de la libération nationale, ainsi que dans l’œuvre de construction du socialisme et de développement du pays.

Au tournant du siècle, les deux pays, le Vietnam et la Chine ont adopté la devise de "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat".

Quinze ans après la création du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays en 2008, la coopération dans tous les domaines a réalisé des progrès positifs et globaux. En entrant dans une nouvelle ère, les relations Vietnam-Chine ne cessent de se développer et de s’approfondir, en particulier le secrétaire général et président Xi Jinping, après la clôture du 20e Congrès du Parti communiste chinois, a invité le secrétaire général Nguyên Phu Trong à effectuer une visite historique en Chine, promouvant les relations Vietnam-Chine vers de nouveaux sommets.

Regardant vers l’avenir, la partie chinoise a souligné sa politique pertinente d’amitié avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage.

La partie vietnamienne a affirmé qu’elle considérait toujours les relations Vietnam-Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Il s’agit d’un choix stratégique des deux côtés.

Les deux parties ont souligné leur ferme soutien aux deux Partis, aux deux pays et aux deux peuples pour qu’ils persévèrent dans leur autonomie stratégique et choisissent de manière autonome des voies de développement adaptées à la situation de leur pays ; gèrent de manière satisfaisante et résolvent activement les différends par des moyens pacifiques sur la base de la compréhension mutuelle, du respect mutuel, conformément au droit international, en maintenant la bonne dynamique de développement des relations Vietnam-Chine, en contribuant plus activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Sur la base des perceptions communes susmentionnées, dans le contexte d’une situation mondiale connaissant des évolutions rapides, complexes, imprévisibles et sans précédent, les deux parties ont convenu de persévérer dans la direction politique des dirigeants au plus haut niveau des deux Partis et des deux pays, reconnaissant et développer les relations Vietnam-Chine d’un point de vue stratégique et d’une vision à long terme, selon la devise en «16 mots» et l’esprit des «4 bons», en profitant de l’occasion du 15e anniversaire de l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale comme une opportunité de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, en faisant des efforts pour le bonheur des deux peuples et pour la cause de la paix et du progrès de l’humanité.

4. Afin de continuer à approfondir et à élever le partenariat de coopération stratégique intégrale et à promouvoir fermement la construction de la future communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine, les deux parties ont convenu de bien promouvoir leur rôle de coordination globale du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, activement promouvoir la coopération dans les temps à venir, en se concentrant sur les 6 principales directions de coopération susmentionnées, en identifiant les objectifs, en perfectionnant le mécanisme, en proposant des mesures et en encourageant la mise en œuvre :

4.1. Confiance politique plus élevée

Afin de se concentrer sur la compréhension de la direction du développement des relations Vietnam-Chine, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges stratégiques, de maintenir l’égalité de traitement, le respect mutuel et de consolider davantage la confiance politique.

(1) Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les échanges étroits entre les hauts dirigeants des deux Partis et des pays par le biais de visites bilatérales, de nomination d’envoyés spéciaux, de lignes d’assistance téléphonique et d’échanges de courriers électroniques, de se rencontrer chaque année et d’interagir dans des forums multilatéraux, d’avoir en temps opportun des échanges stratégiques sur des questions importantes dans les relations bilatérales et sur les situations régionales et internationales d’intérêt mutuel, ainsi que des orientations stratégiques pour le développement stable et sain des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (droite) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Photo : VNA



(2) Les deux parties ont convenu de promouvoir pleinement le rôle particulier du canal du Parti, de renforcer davantage la direction et la coordination du mécanisme de réunion de haut niveau entre les deux Partis et le rôle de promotion et de coordination des agences des relations extérieures des deux Partis; d’améliorer l’efficacité des échanges et de la coopération entre les agences centrales, les organisations locales des deux Partis, notamment les provinces (zones) frontalières ; et via le mécanisme de séminaires théoriques entre les deux Partis, des plans de coopération dans la formation des cadres, l’échange de délégations de canal du Parti, le renforcement des échanges et la consultation mutuelle sur la construction du Parti et la gestion nationale, la construction du socialisme et dans des domaines tels que l’organisation, la sensibilisation et l’éducation, l’inspection disciplinaire, la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire, la mobilisation de masse/le travail en matière de front, les domaines socio-économiques, le renforcement des échanges et de la coopération amicale entre le gouvernement vietnamien et le gouvernement chinois, l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale populaire de Chine, le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois

(3) Les deux parties ont convenu de bien mettre en œuvre l’Accord sur l’approfondissement de la coopération dans la nouvelle période entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays ; de maintenir des contacts réguliers entre les dirigeants des deux ministères des Affaires étrangères ; de continuer à bien organiser les consultations diplomatiques annuelles, d’accroître les échanges au niveau de département, de bien mettre en œuvre les plans de formation du personnel, de soutenir et de faciliter l’amélioration des conditions en matière de siège et de résidence des agences de représentation diplomatique des deux pays.

(4) La partie vietnamienne réaffirme sa mise en œuvre résolue de la politique d’"Une seule Chine", reconnaît Taiwan comme une partie inséparable du territoire chinois et s’oppose résolument à la sécession de Taiwan sous toutes ses formes, soutient le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et ne développe aucune relation au niveau étatique avec Taiwan. La partie vietnamienne estime que les questions de Hong Kong, du Xinjiang et du Tibet relèvent des affaires intérieures de la Chine et estime que sous la direction du Parti et du gouvernement chinois, ces régions maintiendront leur stabilité et leur développement prospère. La partie chinoise a exprimé sa gratitude pour cela. La partie chinoise soutient les efforts de la partie vietnamienne pour maintenir la stabilité sociale, assurer la sécurité nationale et promouvoir l’unité nationale.

4.2. Coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité

La coopération en matière de défense et de sécurité est l’un des piliers des relations Vietnam-Chine et joue un rôle important dans le renforcement de la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux pays. Afin de protéger la sécurité de leur pays et de contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde, les deux parties ont convenu de renforcer les mécanismes de coopération dans les domaines de la défense, de la police, de la sécurité et des tribunaux suprêmes, des parquets suprêmes, d’étudier l’élaboration des mécanismes d’échange entre les agences judiciaires des deux pays et promouvoir les coopérations essentielles suivantes :

(1) Les deux parties se sont accordées pour renforcer davantage les échanges de haut niveau entre les deux armées ; promouvoir le rôle de canaux tels que l’échange d’amitié en matière de défense frontalière, le dialogue stratégique de défense et la hotline entre les deux ministères de la Défense ; déployer efficacement la "Déclaration de vision commune sur la coopération en matière de défense jusqu’en 2025" entre les ministères de la Défense des deux pays. Renforcer les échanges et la coopération entre les armées des deux pays dans des domaines tels que le travail politique, la formation du personnel et la recherche conjointe; renforcer davantage la coopérationn en matière d’industrie de la défense, d’exercices et d’entraînements conjoints, de logistique médicale, de maintien de la paix des Nations Unies et de sécurité non traditionnelle. Continuer à approfondir la coopération en matière de défense frontalière, promouvoir la mise en œuvre de patrouilles conjointes sur la frontière terreste commune, encourager les postes-frontières des deux pays à établir des relations amicales et renforcer la coordination en matière de gestion et de protection des frontières. Continuer à bien déployer des patrouilles conjointes dans le golfe du Tonkin et des visites mutuelles de navires militaires; approfondir le mécanisme d’échange et de coopération entre les marines et les garde-côtes des deux pays.

(2) Les deux parties se sont entendues pour intensifier les échanges de haut niveau entre les agences d’application de la loi des deux pays ; bien promouvoir le rôle des mécanismes de la Conférence ministérielle sur la prévention et la lutte contre la criminalité et du Dialogue stratégique sur la sécurité ; établir un mécanisme de dialogue au niveau de vice-ministre sur la sécurité politique et une hotline entre les ministères de la Sécurité publique des deux pays. Renforcer la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences chinoises de sécurité et d’application de la loi dans les domaines de la sécurité et du renseignement, en particulier approfondir la coopération en matière de protection de la sécurité de l’administration et de la sécurité du régime; renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité traditionnelle et de la sécurité non traditionnelle tels que la prévention et la lutte contre le terrorisme, la prévention et la lutte contre la cyberfraude, la cybersécurité, la gestion de l’immigration, la migration, le passage illégal des frontières et la traque des criminels ayant fui à l’étranger. Approfondir la coopération et échanger des expériences dans les domaines de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire, de l’énergie, des ressources en eau, de la réforme et de l’ouverture. Renforcer les échanges de renseignements entre les deux parties et se coordonner pour partager leurs expériences et coopérer sur les questions de la non-intervention, de la lutte contre la sécession, de la prévention et de la lutte contre "l’évolution pacifique" et la "révolution de couleur" des forces hostiles, réactionnaires. Renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre les violations de la loi sur la religion et dans la gestion des organisations non gouvernementales étrangères ; promouvoir la coopération dans la formation du personnel. Renforcer la coopération pour protéger la sécurité des agences, des entreprises et des citoyens d’un pays dans l’autre pays.

La rencontre entre le prsident de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Photo : VNA



(3) Les deux parties se sont accordées pour renforcer la coopération dans les domaines du droit et de la justice, créant ainsi une base juridique pour une coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine dans les domaines ; mettre activement en œuvre les obligations des traités internationaux auxquels les deux parties sont parties, "l’Accord entre la République socialiste du Vietnam et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale", "l’Accord d’extradition entre la République socialiste du Vietnam et la République populaire de Chine"; promouvoir la mise en œuvre effective de "l’Accord entre la République socialiste du Vietnam et la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées"; promouvoir le protocole d’accord de coopération entre les ministères de la Justice des deux pays pour obtenir des résultats substantiels, perfectionner conjointement le mécanisme d’entraide judiciaire entre les deux parties; étudier la mise en place de méthodes de résolution des litiges civils et commerciaux frontaliers; promouvoir la coopération juridique et judiciaire dans les localités partageant la frontière commune sous des formes appropriées.

4.3. Coopération pratique plus approfondie

Afin de persévérer dans la coopération gagnant-gagnant, de servir le développement des deux pays et de promouvoir la reprise économique régionale et mondiale et la croissance durable, les deux parties renforceront leurs mécanismes de coopération respectifs dans divers domaines des infrastructures, des investissements sectoriels, du commerce, de l’agriculture, de la finance et de la monnaie; étudier la construction d’un mécanisme de coopération entre les entreprises publiques et les entreprises à capital public et les agences de transport, en promouvant les coopérations essentielles suivantes :

(1) Construire conjointement "Deux couloirs, une ceinture" et "la Ceinture et la Route"

Les deux parties se sont accordées pour promouvoir la connexion des stratégies de développement entre les deux pays, bien mettre en œuvre le "Plan de coopération reliant les deux Corridors, un cercle avec l’initiative "la Ceinture et la Route" entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine".

Promouvoir la connexion des lignes ferroviaires à écartement standard à travers la frontière Vietnam-Chine, l’étude sur l’avancement de la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, l’étude sur les lignes ferroviaires à écartement standard Dông Dang-Hanoi, Mong Cai-Ha Long-Hai Phong au temps voulu.

Accélérer la promotion de la connexion et la construction d’infrastructures frontalières, y compris la construction d’un pont routier enjambant le fleuve Rouge à la frontière de Bat Xat du Vietnam et Ba Sai de Chine. Encourager les entreprises des deux pays à déployer leur coopération dans les domaines des infrastructures routières, des ponts, des chemins de fer, de l’électricité propre, des télécommunications et de la logistique; continuer à coordonner étroitement, à promouvoir et à faciliter la coopération dans les transports routier, aérien et ferroviaire, et à renforcer la coopération logistique.

2) Investissement

Les deux parties se sont entendues pour bien mettre en œuvre la zone de coopération économique et commerciale, en se concentrant sur le renforcement de la coopération en matière d’investissement dans des domaines tels que l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, l’économie numérique et le développement vert. Encourager et soutenir les entreprises ayant une réelle capacité, une réputation et des technologies de pointe à investir dans l’autre pays dans des domaines adaptés aux besoins et aux stratégies de développement durable de chaque pays, en créant un environnement des affaires équitable et favorable pour ces entreprises. Accélérer la mise en œuvre de projets utilisant l’aide non remboursable du gouvernement chinois au Vietnam, notamment le projet de construction du deuxième établissement de l’Hôpital de médecine traditionnelle.

Les deux parties se sont accordées pour approfondir l’échange d’expériences en matière de réforme des entreprises publiques et de gestion du capital public dans les entreprises, et coopérer dans la formation des ressources humaines entre les deux pays, en particulier les ressources humaines des cadres supérieurs des entreprises publiques; encourager les agences de gestion du capital public dans les entreprises des deux pays à procéder à des échanges et à des connexions, créant ainsi des conditions favorables permettant aux entreprises des deux pays de renforcer leur coopération mutuellement bénéfique. Rechercher activement la possibilité de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine des minéraux clés, sur la base des principes du marché et de l’esprit de pragmatisme, de durabilité, en garantissant la sécurité des chaînes de production et d’approvisionnement énergétiques.

(3) Commerce

Les deux parties se sont accordées pour appliquer des mesures pratiques pour élargir l’échelle du commerce bilatéral dans une direction équilibrée et durable. Promouvoir le rôle du Partenariat économique global régional (RCEP) et de la Zone de libre-échange ASEAN-Chine ; renforcer la coopération sur des plateformes telles que l’ Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), la Foire ASEAN-Chine (CAEXPO), la Foire d’import-export de Chine (Foire de Canton); développer l’exportation de produits forts d’un pays à un autre. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la normalisation, en assurant l’harmonisation des normes pour les marchandises et produits du Vietnam et de la Chine, en particulier les produits agricoles, créant ainsi des conditions favorables à la coopération commerciale bilatérale.

La partie chinoise promouvra activement le processus d’ouverture du marché pour les produits agricoles vietnamiens tels que noix de coco fraîches, produits à base de fruits surgelés, agrumes, avocats, pommes cannelles, jamboses, herbes médicinales orientales d’origine végétale, viande de buffle, viande de bœuf, viande de porc et produits à base de viande de bétail et de volaille.

La partie vietnamienne promouvra activement l’importation d’esturgeons chinois, augmentera les échanges entre les organisations professionnelles des deux parties et promouvra le développement sain des industries connexes des deux pays.

Les deux parties conviennent de prendre des mesures efficaces pour assurer une chaîne d'approvisionnement fluide en biens destinés à l'exportation et à la consommation entre les deux pays et dans la région. Elles s'engagent à améliorer l'efficacité du dédouanement et à promouvoir la construction de portes douanières intelligentes sur la voie de transport de marchandises à travers les bornes No 1088/2-1089 et celle à travers les bornes 1090-1091 relevant de la porte frontalière internationale Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine). Elles faciliteront le classement raisonnable des marchandises importées et exportées aux portes frontalières, assurant ainsi un fonctionnement fluide dans les principales portes frontalières.



Les deux parties conviennent de continuer à promouvoir le rôle du Groupe de travail sur la facilitation du commerce entre le Vietnam et la Chine, afin d'exploiter pleinement le potentiel du commerce bilatéral. Elles accéléreront la mise en œuvre du protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère chinois du Commerce, qui vise à renforcer la garantie de la chaîne d'approvisionnement des marchandises entre le Vietnam et la Chine, tout en maintenant la sécurité et la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement entre les deux pays. Les deux parties conviennent de promouvoir le rôle du Groupe de travail pour la coopération dans le commerce électronique et encourager les entreprises des deux pays à collaborer dans le domaine du commerce électronique.



Les deux parties s’accordent à promouvoir le rôle des mécanismes du Comité mixte des frontières terrestres et du Comité de coopération en matière de gestion des portes frontalières Vietnam-Chine, continuant à mettre en œuvre efficacement trois documents juridiques sur les frontières terrestres Vietnam-Chine et les accords connexes. Elles s’engagent à renforcer la gestion de la sécurité et de l'ordre public dans les zones frontalières, à accélérer l'ouverture et la modernisation des portes frontalières. Elles continuent à mettre en œuvre efficacement l'"Accord de libre navigation des bateaux et navires dans l'estuaire de Bac Luân", étudient la mise en œuvre de la coopération bilatérale sur la reconnaissance du "statut d’opérateur économique agréé (OEA)" de chacun, augmentent les échanges et la coopération "à guichet unique". Elles continuent à approfondir la coopération dans l'application des lois relatives à la lutte contre la contrebande, et à promouvoir une action coordonnée dans l’application de l’opération "Mékong Dragon" pour parvenir à plus de performances.



La partie chinoise soutient l'ouverture du consulat du Vietnam à Chongqing et des bureaux de promotion du commerce de ce pays à Chongqing et Hangzhou (Chine) dans le but d’optimiser leur rôle actif dans la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La Chine est prête à continuer de faciliter l'ouverture de davantage de bureaux de promotion du commerce du Vietnam dans différentes localités chinoises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Photo : VNA



Les deux parties soutiennent la mise en place d'un mécanisme de coordination de travail entre les autorités locales des deux pays, en particulier dans les localités de grande taille économique et démographique. Elles organisent conjointement des activités de promotion du commerce et de l'investissement afin d’exploiter le potentiel et les avantages de chacune, créant ainsi un nouvel élan pour la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.

Elles continuent de promouvoir la coopération entre les entreprises ferroviaires des deux pays afin d'améliorer l'efficacité du transport des marchandises vietnamiennes en transit à travers la Chine.



(4) Finances et monnaie



Les deux parties conviennent de renforcer les échanges et la coopération entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque populaire de Chine, ainsi qu'entre les organismes de surveillance et de gestion financière des deux pays. Elles valorisent le rôle du Groupe de travail sur la coopération financière et monétaire dans la promotion de la coopération monétaire entre les deux pays, et aident les deux parties à approfondir leur coopération au sein de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, apportant un soutien financier aux projets connexes, conformément aux stratégies, aux politiques et aux procédures de la Banque.



(5) Sécurité alimentaire et développement durable



Les deux parties s'engagent à promouvoir activement la coopération en matière de technologie agricole et d'échange de politiques agricoles, à étudier la mise en œuvre de la coopération dans des domaines tels que l'agriculture à faible émission de carbone, l’agriculture numérique, l’agriculture verte, la protection de terres et de ressources en eau, la promotion des produits verts, l’émission à faible émission, le développement durable, et à intensifier les échanges et la coordination des politiques relatives à la garantie de la sécurité alimentaire.



Les deux parties conviennent de participer activement et de construire un partenariat de coopération dans le domaine de l'énergie propre à l'échelle mondiale. Elles renforcent leur coopération dans des domaines tels que la préservation de la biodiversité, l'adaptation aux changements climatiques, les véhicules à énergie nouvelle, y compris la gestion des réserves naturelles en Asie, la conservation des espèces sauvages migratrices et le contrôle des espèces exotiques envahissantes dans les zones frontalières. La partie chinoise salue la participation du Vietnam aux activités connexes de l'Alliance internationale pour le développement vert de la Ceinture et la Route.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la culture et de la transformation des produits agricoles ; déployer la coopération en matière de recherche sur la gestion intégrée du milieu marin et insulaire, de relâchement des alevins, de protection des ressources aquatiques au Golfe Bac Bô, de signer bientôt l’Accord de coopération dans le domaine de la pêche au Golfe du Bac Bô, de bien mettre en œuvre la Convention de l’établissement d’une ligne téléphonique pour gérer les incidents inattendus survenant dans les activités de pêche en mer entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties ont convenu d'échanger des données hydrologiques pendant la saison des crues et de réaliser la coopération dans les domaines tels que la gestion intégrée des ressources en eau, la prévention des catastrophes naturelles et de la sécheresse, l'eau domestique rurale et les techniques d'irrigation économes et scientifiques, d’organiser un dialogue politique de haut niveau sur l’utilisation durable des ressources naturelles en eau transfrontières, de renforcer la coordination dans la prévention et la lutte contre la sécheresse, des inondations et l’assurance de la sécurité des barrages hydroélectriques, d’améliorer l'échange d'informations sur les prévisions météorologiques, les conditions météorologiques dangereuses et la coopération dans le développement des services météorologiques dans la région asiatique.

4.4. Fondement social plus fort

Afin de renforcer la compréhension et l'amitié, de promouvoir la communication, la compréhension mutuelle entre les deux peuples et de renforcer les bases sociales des relations entre les deux partis, les deux pays, les deux parties renforceront les échanges entre les mécanismes d’échanges entre les agences de propagande des deux Partis, communication clé et les éditeurs, entre les agences culturelles, touristiques, de jeunesse et localités, de rechercher et développer des mécanismes de coopération entre les agences éducatives, médicales, de médecine traditionnelle et de l'aviation civile, promouvoir la coopération dans les domaines suivants :

(1) Propagande

Les organes de propagande des deux Partis renforcent la propagande et l'éducation sur l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays ainsi que les relations de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine. Encourager les deux pays à développer la coopération dans les domaines de la communication, de la presse, de la radio, de la télévision afin de renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays, en particulier les enfants.

(2) Culture et Tourisme

Le Vietnam soutient la Chine pour la construction d’un centre culturel au Vietnam. La partie chinoise félicite le Vietnam pour l’établissement d’un centre culturel en Chine et la bonne gestion du Palais de l'amitié Vietnam-Chine. La partie vietnamienne soutient activement le Centre de la culture de Chine à Hanoi dans le déploiement des activités.

Les deux parties soutiennent les organisations culturelles, les troupes artistiques et les écoles de formation culturelle et artistique des deux pays pour mener des échanges et une coopération. Renforcer la coopération et les politiques d'échanges des politiques touristiques entre les deux pays, coordonner l'exploitation des itinéraires touristiques et développer les produits touristiques. Mettre en œuvre correctement le plan de coopération culturelle et touristique Vietnam-Chine pour la période 2023-2027, renforcer les échanges des délégations de tous les niveaux sur la culture et le tourisme, et promouvoir le secteur du tourisme pour qu'elle se rétablisse rapidement et se développe sainement. Bien exploiter à titre expérimental des visites du site de la Cascade de Ban Giôc (Vietnam) - Chutes de Detian (Chine), créant une base pour les activités officielles et encourageant les touristes des deux côtés à visiter la zone panoramique. Encourager les compagnies aériennes des deux côtés à augmenter leurs vols entre le Vietnam et la Chine en fonction de la demande du marché.

(3) Éducation, sports, ressources humaines et sciences publiques

Les deux parties sont déterminées à mettre en œuvre l'accord de coopération éducative entre le Vietnam et la Chine ; Encourager l'augmentation des échanges d'étudiants, de cadres de gestion éducative et de personnel enseignant des deux pays ; Renforcer la formation professionnelle des enseignants vietnamiens à travers des programmes de bourses d’étude en Chine ; renforcer les échanges et la Rcoopération entre les établissements d'enseignement des deux pays ; Promouvoir activement le rôle de l’Institut Confucius de l’Université de Hanoï et coopérer largement dans l’enseignement professionnel, l’éducation numérique et les sports. Renforcer les échanges entre les universités et les instituts de recherche des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine du travail dans les temps à venir grâce à des accords sur la gestion transfrontalière du travail dans les provinces/zones frontalières des deux pays, garantissant les droits et intérêts légitimes des deux pays ; Promouvoir les programmes d'échange et de coopération pour développer les ressources humaines et les compétences, le bien-être social et l’assurance sociale afin de répondre aux besoins de développement socio-économique des deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir le rôle du mixte Comité de coopération scientifique et technologique Vietnam-Chine ; de renforcer activement une coopération étroite dans les domaines de la gestion réglementaire et de la sécurité nucléaire, la propriété intellectuelle, des normes de mesure et de qualité ; de promouvoir les échanges des délégations de tous les niveaux afin d’approfondir la coopération dans les activités ci-dessus.

(4) Soins de santé et prévention des catastrophes naturelles

Les deux parties sont convenues de continuer à promouvoir la coopération et les échanges dans les domaines de la santé et des soins de santé, notamment les soins et la protection de la santé, ainsi que la prévention des maladies contagieuses, la médecine traditionnelle, la prévention et la lutte contre les calamités naturelles, de partager des informations et coopérer dans la prévention et la lutte contre l’épidémie transfrontière.

(5) Échanges de localité à localité, de personne à personne et de jeunesse à jeunesse

Les deux parties conviennent de soutenir les localités des pays, en particulier les provinces/zones frontalières, dans la mise en œuvre d'activités d'échange et de coopération ; améliorer l'efficacité des mécanismes d'échanges périodiques entre les organisations vietnamiennes et chinoises, telles que les syndicats, et celles des femmes et des jeunes ; bien organiser des activités telles que la rencontre d'amitié des jeunes Vietnam-Chine, le forum des peuples Vietnam-Chine, le festival des habitants frontaliers ; accroître les échanges entre les jeunes leaders, entrepreneurs et bénévoles des deux pays.

4.5. Coordination multilatérale plus étroite

Afin de protéger l'équité internationale, la justice et les intérêts communs internationaux, de promouvoir la paix, la stabilité et le développement prospère dans la région, de créer un environnement extérieur bénéfique au développement de chaque pays et aux relations Vietnam-Chine, les deux parties conviennent de maintenir avec persistance le multilatéralisme et de renforcer la coordination et la coopération multilatérale, et protéger conjointement le système international centré sur les Nations Unies et un ordre international fondé sur le droit international.

(1) Les deux parties conviennent d'intensifier le mécanisme de consultation sur les droits de l'homme et les politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et les échanges non périodiques entre les agences de représentation résidentes, ainsi qu'avec les délégations/bureaux de représentation situés dans des pays tiers ou des organisations internationales.



(2) La partie vietnamienne salue le point de vue de construction d'une communauté d’avenir partagé pour l'humanité proposé par la partie chinoise pour promouvoir les valeurs communes de paix, de développement, d'égalité, de justice, de démocratie et de liberté ; soutient et est disposé à participer de manière proactive à des projets de coopération spécifiques dans le cadre de l'Initiative de développement mondial approprié aux capacités, aux conditions et aux besoins du Vietnam ; met en œuvre conjointement le Programme de développement durable jusqu'en 2030 ; échange, coordonne leurs politiques, se soutient mutuellement et réalise une coopération pratique dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Accord de Paris sur le changement climatique.



(3) Les deux parties affirment se conformer à la Charte des Nations Unies et au droit international, respecter mutuellement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, l'égalité, le bénéfice mutuel et s’efforcer pour la paix et la stabilité, la coopération et le développement. La partie vietnamienne salue et soutient l'Initiative de sécurité mondiale. Les deux parties rechercheront et mettront en œuvre une coopération appropriée dans le cadre de l'Initiative de sécurité mondiale et continuent à maintenir des échanges et une coordination étroite sur les questions de sécurité régionale et mondiale.

(4) Les deux parties précisent que les pays ont des destins étroitement liés les uns aux autres et que les différentes civilisations vivent ensemble dans la tolérance, échangent et apprennent les unes des autres. La partie vietnamienne soutient l'Initiative pour la Civilisation mondiale pour la paix, le développement, l’égalité, la justice et le progrès de l'humanité, et est prête à rechercher et développer la coopération dans le cadre de cette initiative.

(5) Les deux parties préconisent que les pays procèdent à des échanges et à une coopération dans le domaine des droits de l'homme sur la base de l'égalité et du respect mutuel, en favorisant le dialogue et la coopération internationale dans ce domaine, ne politisent pas les questions de droits de l’homme, n’utilisent pas les questions de droits de l’homme pour ingérer dans les affaires des autres.

(6) Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération au sein des organisations et institutions internationales et régionales telles que les Nations Unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la Conférence Asie-Europe (ASEM), de se soutenir mutuellement pour poser la candidature aux organisations internationales.

(7) Les deux parties soutiennent l'ASEAN dans le maintien de sa centralité dans la structure régionale d’Asie-Pacifique en constante évolution et en changement. La Chine soutient l'ASEAN dans la construction d'une communauté de solidarité, d'unité, d’autonomie et de développement, l’accélération de la construction de la zone de libre-échange Chine-ASEAN de version 3.0 et l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral ASEAN-Chine.

(8) Les deux parties conviennent de renforcer la coopération Mékong-Lancang, en promouvant la construction d'une communauté d’avenir partagé pour la paix et la prospérité entre les pays du Mékong-Lancang, de renforcer la coopération dans le cadre de la Coopération économique de la sous-région du Mékong (GMS).

(9) Les deux parties conviennent de s'efforcer de protéger les principes fondamentaux et les valeurs fondamentales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de promouvoir les réformes nécessaires au sein de l'OMC, en particulier le rétablissement du fonctionnement normal du mécanisme de règlement judiciaire des différends à deux niveaux et contraignant. En renforçant la coopération dans le cadre de l'OMC, les deux parties protègent les droits et intérêts légitimes des membres en développement, encouragent ainsi l'OMC à jouer un rôle plus efficace.

(10) La partie vietnamienne soutient l'adhésion de la Chine à l'Accord de partenariat transpacifique progressiste et global (CPTPP) sur la base du respect des normes et procédures de l'accord. Les deux parties sont prêtes à mettre en œuvre conjointement l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), promouvant l'intégration économique régionale.

4.6. Les désaccords sont mieux contrôlés et résolus

Les deux parties échangent profondément des opinions sincères et franches sur les questions maritimes, soulignant la nécessité de mieux contrôler et de résoudre activement les désaccords en mer ainsi que de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.

(1) Les deux parties continueront à respecter la conception commune importante des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, de persévérer par la consultation politique, et de renforcer le mécanisme de négociation au niveau gouvernemental sur les frontières et territoires Vietnam-Chine et les groupes de travail concernés ; de rechercher activement des solutions fondamentales à long terme et acceptables pour les deux parties, conformément à l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions liées à la mer entre le Vietnam et la Chine, au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ( CNUDM 1982).

(2) Les deux parties sont convenues de promouvoir activement les discussions de la coopération pour le développement mutuel en mer et de la délimitation des eaux en dehors de l'estuaire du golfe du Bac Bo, favorisant ainsi la réalisation rapide de progrès substantiels sur les deux questions ci-dessus. Les deux parties continueront à mettre en œuvre activement leur coopération dans d’autres domaines en mer moins sensibles, à renforcer la coopération en matière d'application de la loi sur la pêche et dans l'aquaculture et la protection des ressources biologiques en Mer Orientale, à renforcer la coopération en matière de recherche et de sauvetage en mer.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong (droite) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping écoutent les présentations sur les documents de coopération signés entre les deux parties. Photo : VNA

(3) Les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre de manière globale et efficace la "Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale" (DOC), sur la base de consultations et de consensus, afin de parvenir bientôt au "Code de conduite en Mer Orientale" substantiel et pratique, conformément au droit international, y compris la CNUDM 1982 ; de mettre en œuvre le mécanisme de réunion des hauts officiels (SOM) et de réunion du Groupe de travail conjoint ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la DOC ; de maîtriser bien les désaccords en mer, de ne pas mener les actions susceptibles de compliquer la situation et d'élargir les différends, et de maintenir ensemble la stabilité en mer.

(4) Les deux parties vont célébrer en 2024 le 25e anniversaire de la délimitation de la frontière terrestre et le 15e anniversaire de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine.

5. Les deux parties estiment que la visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping était un succès et constituait un jalon important dans l'histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, apportant une contribution importante à la promotion de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, élevant le niveau de ces relations dans l’ère nouvelle, promouvant la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays conviennent de demander aux départements, ministères, branches et localités concernés vietnamiens et chinois de construire et de perfectionner les mécanismes d'échange correspondants, en identifiant clairement les unités responsables et les orientations de mise en œuvre pour confier les tâches ; d’élaborer un plan détaillé de mise en œuvre et de rendre compte à temps les évolutions de la coopération au Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine. Le Comité est chargé d'évaluer, de surveiller, d'accélérer et de coordonner les travaux pour la phase suivante, en rendant compte aux hauts dirigeants de chaque partie des développements de la coopération. En fonction des besoins, les deux parties échangent, se connectent, examinent la situation de mise en œuvre et résolvent les problèmes survenus à travers des consultations amicales.

Le secrétaire général et président Xi Jinping a respectueusement remercié le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, les hauts dirigeants du Parti, de l'État du Vietnam et le peuple vietnamiens pour leur accueil respectueux, cordial et convivial. Il a respectueusement invité le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le président Vo Van Thuong à se rendre bientôt en Chine. L’invitation a été acceptée avec joie. -VNA