Déclaration commune Vietnam - Cambodge

Sur invitation du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre Les deux parties ont convenu de publier une Déclaration commune.

Les deux parties ont souligné l'importance de la première visite officielle au Cambodge de Pham Minh Chinh en tant que Premier ministre du Vietnam dans l'atmosphère joyeuse de "l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022 " et de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et d'autres dirigeants cambodgiens ont salué les grandes réalisations que le Vietnam a réalisées en matière d’édification et de développement du pays ainsi que ses résultats très impressionnants en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 et de sa relance économique post-pandémique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les importantes réalisations obtenues par le gouvernement et le peuple cambodgiens sous le règne du roi du Cambodge et la direction du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen dans le développement du pays, notamment le contrôle du COVID-19 et la reprise socio-économique.



Les dirigeants des deux pays ont convenu de continuer à respecter pleinement les principes énoncés dans la Déclaration conjointe Vietnam - Cambodge en 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019 et 2021 ; de respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre et régler tous les problèmes surgissant par des moyens pacifiques.

La partie cambodgienne a exprimé sa sincère gratitude pour les sacrifices des volontaires et du peuple vietnamiens pour aider à libérer le Cambodge du régime génocidaire. La partie vietnamienne remercie également sincèrement les sacrifices du peuple cambodgien pour la cause de l'indépendance nationale et de la réunification dans les années 1960 et 1970, ainsi que le soutien du Cambodge à la cause de l’édification nationale et du développement du pays.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à approfondir davantage l'amitié Vietnam-Cambodge.

Elles sont déterminées à renforcer davantage la coopération économique, à se soutenir dans la construction d'une économie indépendante et autonome, tout en assurant une intégration internationale étendue et efficace. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la connexion entre les deux économies en termes d'infrastructures ainsi qu'en termes d'institutions et de politiques, notamment la promotion de l'achèvement rapide du Plan global pour connecter les deux économies Vietnam-Cambodge jusqu'en 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation de haut rang du gouvernement du Vietnam au Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge. Photo: VNA



Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité sur le principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser son territoire de l’un pour nuire à la sécurité et aux intérêts de l'autre. Elles ont réaffirmé qu'elles se coordonneraient étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords et les mécanismes de coopération en matière de défense et de sécurité. Elles ont souligné l'importance de la coopération dans la protection des citoyens, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ; insisté sur la coopération dans la prévention de la criminalité transfrontalière (traite des êtres humains, transport et trafic de drogue…), dans la garantie de la sécurité du réseau. Les deux parties ont également convenu de poursuivre leurs efforts conjoints pour retrouver, rassembler et rapatrier les restes des volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge, et d'accélérer le rapatriement des restes des soldats du Front uni national pour le salut du Kampuchéa depuis le Vietnam.

Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à l'achèvement des travaux de démarcation et de bornage d'environ 84% de la frontière terrestre et salué les efforts actuels du Comité mixte des frontières Vietnam - Cambodge, Cambodge - Vietnam pour trouver des solutions mutuellement acceptables pour les 16 % restants de ce travail. Les deux parties ont convenu de signer prochainement un accord sur les portes frontalières terrestres entre les deux pays pour remplacer les dispositions pertinentes de l'Accord de 1983 sur la réglementation des frontières.



Les deux parties ont également convenu de promouvoir et d'améliorer l'efficacité de la coopération dans d'autres domaines importants tels que le droit et la justice, le travail, la science et la technologie, l'information et la communication, le développement des sources d'énergie renouvelables, l'agriculture intelligente, l'éducation et la formation, la santé, le tourisme, les sports, les transports, la banque et la finance, l'agriculture, la sylviculture, la pêche et etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué et hautement apprécié le Cambodge pour son soutien et sa non-discrimination envers les personnes d'origine vietnamienne vivant au Cambodge.

Les deux parties ont discuté et convenu de renforcer davantage une coopération étroite et efficace dans les cadres multilatéraux tels que l’ONU et l'ASEAN.



Les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la cérémonie de signature de certains documents de coopération bilatérale. Photo : VNA



Les deux parties ont continué d'affirmer la position commune de l'ASEAN sur l'importance de maintenir et de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de promouvoir les dialogues, de renforcer la confiance, de faire preuve de retenue, et régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Au cours de la visite, les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la cérémonie de signature de certains documents de coopération bilatérale dans divers domaines. -VNA