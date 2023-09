À l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, le président des États-Unis, Joe Biden, effectue une visite d'État du 10 au 11 septembre 2023 au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden ont tenu une conférence de presse conjointe après leur entretiens dans l'après-midi du 10 septembre. Photo: VNA

A cette occasion, les dirigeants des deux pays ont publié une déclaration commune sur l'élévation des relations Vietnam - États-Unis en un partenariat stratégique intégral.



L'Agence vietnamienne d'Information publie le texte intégral de la Déclaration commune :



Le 10 septembre 2023, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président des États-Unis Joseph R. Biden Jr. se sont rencontrés et ont eu un entretien à Hanoï, au Vietnam. Les deux dirigeants ont salué une nouvelle phase historique de l’amitié et de la coopération bilatérales en élevant les relations de leurs nations au rang d'un partenariat stratégique intégral aux fins de la paix, de la coopération et du développement durable. Les États-Unis soutiennent un Vietnam fort, indépendant, prospère et résilient.

Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis que le président Truong Tan Sang et le président Barack Obama ont formé le Partenariat intégral Vietnam-États-Unis, les deux pays ont fait des progrès remarquables dans l'amélioration de la compréhension mutuelle, l'instauration de la confiance mutuelle et le renforcement de la coopération dans tous les domaines du Partenariat intégral. Dans ce nouveau cadre, les dirigeants ont souligné les principes fondamentaux qui guident les relations Vietnam-États-Unis, notamment le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et du respect du système politique, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun. Le Vietnam et les États-Unis continueront d’approfondir leur coopération dans les domaines suivants afin de garantir les intérêts des peuples des deux pays et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

RELATIONS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES



Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de continuer à approfondir les relations politiques et diplomatiques et favoriseront les échanges de délégations et les contacts réguliers à tous les niveaux pour renforcer la compréhension mutuelle et construire et renforcer la confiance politique. Les deux dirigeants ont soutenu l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de dialogue actuels et ont l’intention d’établir un dialogue annuel entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères et le secrétaire d’État américain. Les deux dirigeants ont émis leur souhait de promouvoir davantage les relations entre les partis politiques et les organes législatifs des deux pays, notamment en encourageant le dialogue et les discussions sur les priorités et les expériences pratiques de chaque partie. Les deux dirigeants ordonneront à leurs agences gouvernementales de coopérer et de mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération déterminés par les deux pays. Les deux pays affirment maintenir des conditions favorables pour achever la construction des sièges des missions diplomatiques et consulaires, et veiller à ce que les deux parties puissent assurer un nombre approprié de personnel dans les missions de représentation conformément aux conventions internationales auxquelles les deux pays sont parties, aux accords bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis et aux lois respectives du Vietnam et des États-Unis.

COOPÉRATION DANS L'ÉCONOMIE, LE COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT



Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de la coopération économique, commerciale et d'investissement et d'une croissance économique inclusive axée sur l'innovation en tant que fondements essentiels et sources de dynamisme des relations bilatérales. Les deux parties ont promis de créer des conditions favorables et d’ouvrir davantage les marchés pour leurs biens et services respectifs, de soutenir la politique commerciale et économique et les mesures réglementaires pour atteindre cet objectif ; et résoudre des problèmes tels que les obstacles à l'accès aux marchés via l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement. Les États-Unis saluent les progrès du Vietnam dans une réforme économique significative basée sur le marché et affirment leur enthousiasme et leur engagement pour un processus de coordination large, fort et constructif et dans un esprit de soutien au Vietnam dans sa transition vers une économie de marché, puis vers la reconnaissance du statut de pays à économie de marché, en vertu de la loi américaine. Le 8 septembre 2023, les États-Unis ont reçu une demande officielle du Vietnam demandant aux États-Unis d'envisager de reconnaître le statut d'économie de marché. Les États-Unis examineront la demande du Vietnam aussi rapidement que possible, conformément à la législation américaine. Les États-Unis apprécient les efforts continus du Vietnam pour moderniser et améliorer davantage la transparence du cadre opérationnel de la politique monétaire et de change du Vietnam, pour promouvoir la stabilité macroéconomique et garantir la sécurité et la solidité du système bancaire.