Déclaration commune sur la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Russie

La troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Russie. Photo : VNA

Une déclaration commune a été publiée à la fin de la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Russie, co-présidée le 9 septembre à Moscou par le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viatcheslav Victorovitch Volodine.

Selon le document, la visite officielle de Tran Thanh Man en Russie du 8 au 10 septembre coïncide avec le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes des relations d’amitié entre les deux pays (1994 - 2024) et se déroule dans un contexte où les relations bilatérales progressent dans tous les domaines.

Lors de la session, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de coopérer pour l'élaboration des lois afin d'assurer la mise en œuvre efficace des accords conclus entre les deux pays et leurs dirigeants, dans le but de promouvoir le partenariat stratégique intégral et de tirer parti des réalisations de 30 ans de la signature du Traité.

Les délégués des deux côtés ont partagé leur expérience dans les activités législatives visant à renforcer la coopération dans les domaines clés tels que l'économie-commerce, l'investissement, la finance-banque, l'énergie, la science-technologie, l'éducation-formation, la construction, les soins de santé, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.

La déclaration commune souligne la nécessité d'élargir les relations interparlementaires et de renforcer la coordination étroite des actions tant au niveau bilatéral que lors des forums régionaux et mondiaux. Les deux parties se sont engagées à superviser et à promouvoir la mise en œuvre efficace des déclarations conjointes et des documents de coopération signés.

Ils se sont également engagés à redoubler leurs efforts conjoints pour relever les défis mondiaux et réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Tran Thanh Man a invité Viatcheslav Victorovitch Volodine à se rendre au Vietnam et à co-présider la quatrième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Russie, qui sera accueillie par l'Assemblée nationale du Vietnam. -VNA/VI