Décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong: poursuite des condoléances

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

A la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, des dirigeants de nombreux pays, de partis au pouvoir, partis communistes et partis partenaires, des responsables d’organisations internationales et d’amitié, ont envoyé leurs condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien To Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.



La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a adressé ses condoléances au Vietnam.



Le président To Lam a reçu les condoléances de ses homologues croate Zoran Milanovic et finlandais Alexander Stubb ; du Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store ; de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay ; du secrétaire général de l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (Zanu-PF), Obert Moses Mpofu ; du président du Parti Komei (Japon), Yamaguchi Natsuo ; du président du Parti populaire du Kazakhstan, Ermūhamet Ertısbaev.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu les condoléances de son homologue slovaque, Robert Fico.



Le secrétaire général du Parti communiste portugais Paulo Raimundo, le présidium du Parti hongrois des travailleurs, le Parti suisse du travail, le Comité central du Parti communiste de Colombie, le Parti communiste du Pérou, le Parti communiste du Pérou-Patrie Rouge, le Front Farabundo Marti de libération nationale, le secrétaire international du Parti communiste du Danemark, le Comité central du Parti communiste du Brésil, le secrétariat de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, le président de la commission des relations extérieures du Parti allemand de gauche Die Linke, le Parti justicialiste d'Argentine, le Comité central du Parti communiste du Paraguay..., ont envoyé leurs condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.



Le Comité pour la Paix et la Solidarité du Laos, l’Association d'amitié Chine-Vietnam, l'Association du Peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, l’Association d'amitié Russie-Vietnam, le Comité de Saint-Pétersbourg pour les relations extérieures, l’Association d'amitié République de Corée-Vietnam, le président du Comité de solidarité Japon-Asie, Afrique et Amérique latine, le Front de libération du peuple du Sri Lanka, le Comité de paix égyptien, l’Association d'amitié Mongolie – Vietnam, l’Association d'amitié Australie – Vietnam, ont présenté leurs condoléances à l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu une lettre de condoléances du ministre britannique des Affaires étrangères et du Développement, David Lammy. -VNA/VI