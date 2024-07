Décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong : messages de condoléances de pays

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

A la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, des Partis communistes de pays et de dirigeants des pays comme le Laos, la Chine, le Cambodge, Cuba et la Russie ont envoyé des lettres et messages de condoléances au Vietnam.

Le Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, l’Assemblée nationale lao, le président du Laos, le gouvernement du Laos, le Comité central du Front lao d’édification du pays, le peuple des groupes ethniques lao ont tenu à exprimer leurs infinies condoléances après avoir appris la nouvelle du décès du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le 19 juillet 2024.

Le camarade Nguyen Phu Trong est décédé, le Parti, l'État et le peuple du Vietnam ont perdu un leader révolutionnaire inébranlable. Tout au long de sa vie d'activités révolutionnaires, il a consacré toute son énergie et son intelligence à des travaux importants en faveur de la libération nationale, de la réunification nationale et du Renouveau du Parti communiste vietnamien, notamment le travail d’édification et de rectification du Parti sain et puissant et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, aidant à développer continuellement le Vietnam et à rehausser sa position sur la scène internationale et régionale. Le camarade Nguyen Phu Trong est devenu un leader exceptionnel de l’époque, ont écrit les amis lao dans leur message de condoléance.

"Le camarade Nguyen Phu Trong est décédé, notre Parti, notre État et notre peuple ont perdu un camarade extrêmement proche et très cher. Le camarade Nguyen Phu Trong est un leader révolutionnaire de la nouvelle ère, successeur du Président Hô Chi Minh, apportant une contribution importante, précieuse et importante au renforcement et à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples Laos - Vietnam et Vietnam - Laos au cours de la période passée.

En ce moment douloureux, nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam, à l'Assemblée nationale du Vietnam, au président vietnamien, au gouvernement du Vietnam, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, du peuple vietnamien et à la famille du feu secrétaire général.

Nous avons la conviction que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam transformeront cette douleur en la force unissant tout le peuple pour continuer à s’avancer de manière constante, faire du Vietnam un pays industrialisé et modernisé et atteindre l'objectif d'un peuple riche, d'un pays puissant. démocratique, égal et civilisé”.

A la nouvelle du décès du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le Parti communiste chinois et le peuple chinois regrettent profondément d'adresser au Comité central du Parti communiste du Vietnam, à l'État et au peuple vietnamiens leur plus sincères condoléances et leurs plus sincères salutations.

"Nous avons perdu un bon camarade, un bon frère et un bon ami. Le camarade Nguyen Phu Trong est un marxiste inébranlable et un grand dirigeant du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien. Il a consacré toute sa vie à la cause du Parti et de l'État du Vietnam, apportant une contribution exceptionnelle au Renouveau et à l’édification du socialisme au Vietnam ainsi qu'au mouvement socialiste dans le monde.

Le camarade Nguyen Phu Trong est un camarade proche et un ami sincère du Parti communiste et du peuple chinois. Il a hérité et promu l'amitié traditionnelle de "camarade et frère" entre les deux Partis et les deux pays, nouant une profonde amitié avec le Parti communiste chinois et les dirigeants chinois. Le camarade Nguyen Phu Trong et le secrétaire général Xi Jinping ont élevé les relations sino-vietnamiennes au rang d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, favorisant le partenariat de coopération stratégique intégral sino-vietnamien. Le Parti, l’État et le peuple chinois se souviendront à jamais du camarade Nguyen Phu Trong.

Nous sommes convaincus que le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien transformeraient la douleur en force, hériteraient du souhait du feu camarade Nguyen Phu Trong, s'uniraient pour lutter et remporteraient de nouvelles et plus grandes réalisations dans le processus du Renouveau et d’édification du socialisme”.

Dans le message de condoléances, la partie chinoise a affirmé considérer toujours le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage et être prête à travailler avec le Vietnam pour consolider constamment la confiance politique, renforcer la solidarité et la coopération et promouvoir la cause de l’édification d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Dans sa lettre de condoléances, le président du Parti du peuple cambodgien, Hun Sen, a exprimé sa tristesse profonde en apprenant le décès du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien, le 19 juillet 2024.

"Le décès du secrétaire général constitue une grande perte pour le Parti communiste du Vietnam, l’État vietnamien et aussi pour l’ensemble du peuple vietnamien. L'héritage du secrétaire général, - un dirigeant avisé qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l'indépendance du Vietnam et pour la paix et la prospérité du peuple vietnamien, restera gravé dans les mémoires de nombreuses générations.

Le secrétaire général a consolidé la forte amitié fraternelle avec le Cambodge et a déployé des efforts persistants au fil des années pour renforcer la coopération étroite non seulement entre le Parti du peuple cambodgien et le Parti communiste du Vietnam, mais aussi entre les deux gouvernements et les deux peuples".

Au nom du Parti du peuple cambodgien et du peuple cambodgien, il a présenté ses profondes et sincères condoléances à la famille du feu camarade Nguyen Phu Trong.

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a écrit dans sa lettre de condoléances" : “Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti communiste du Vietnam, pour la paix, le développement et la prospérité du Vietnam. Le Vietnam a perdu un dirigeant exceptionnel et le Cambodge a perdu un bon ami qui s'est toujours efforcé de contribuer aux relations fraternelles entre le Vietnam et le Cambodge".

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, dans sa lettre de condoléances, a exprimé : “Le secrétaire général Nguyen Phu Trong est un leader exceptionnel, doté d'une vision profonde et d'un grand dévouement, qui a eu un grand impact sur le développement socio-économique et la modernisation institutionnelle du Vietnam. Le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong est une grande perte non seulement pour le Vietnam mais aussi pour tous ceux qui ont eu l'honneur de connaître le secrétaire général.

Nous sommes extrêmement reconnaissants du dévouement continu du secrétaire général Nguyen Phu Trong à promouvoir les relations solides entre le Vietnam et le Cambodge et de son rôle important dans le rapprochement des deux pays".

Dans sa lettre de condoléances, le général Raúl Castro Ruz et du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président de Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez, a écrit :

“A l'annonce du décès du camarade Nguyen Phu Trong, nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à la famille du camarade Nguyen Phu Trong et au peuple frère vietnamien.

Le décès du camarade Nguyen Phu Trong constitue une perte irréparable pour Cuba. Cuba se souviendra toujours du camarade Nguyen Phu Trong comme d'un grand frère, quelqu'un qui a promu sans relâche les relations d’amitié particulières entre les deux Partis, les deux assemblées nationales, les deux gouvernements et les deux peuples.

Des générations de Cubains se souviendront de leur cher ami Nguyen Phu Trong comme d'un pilier de l'amitié traditionnelle de longue date entre nos deux pays et comme d'un grand frère, toujours prêt à tendre un bras de solidarité avec Cuba dans les situations les plus complexes et les plus difficiles”.

Il a rappelé l'importante visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong à Cuba en mars 2018 et surtout des moments mémorables de son voyage à Santiago de Cuba pour rendre hommage à son ami et leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz.

Il a estimé que la vie et la carrière du camarade Nguyen Phu Trong constituaient un héritage inestimable pour les générations futures. Ses contributions au rôle du Parti communiste vietnamien, son application créative du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, sa vision sur les relations internationales dans le contexte actuel constituent une contribution exceptionnelle à l’édification du socialisme au Vietnam. Cela se traduira par de nouvelles victoires dans le Renouveau, sous la direction avisée du Parti communiste vietnamien. Il a exprimé sa conviction que l'exemple personnel, l'héritage intellectuel et la carrière politique du camarade Nguyen Phu Trong constitueraient une source inestimable d'encouragement pour tout les travaux du peuple vietnamien.

Il a réitéré au camarade To Lam le soutien et la solidarité de Cuba ainsi que sa volonté inébranlable de continuer à renforcer les liens fraternels indissolubles qui unissent Cuba et le Vietnam.

Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses plus sincères condoléances dans sa lettre de condoléances à la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

“Le camarade Nguyen Phu Trong a consacré toute sa vie au service de la Patrie. Au cours de nombreuses années de travail à des postes importants de l'État et du Parti, le camarade Nguyen Phu Trong a reçu un profond respect de la part du peuple vietnamien et jouit d'une grande réputation sur la scène internationale. La Russie se souviendra du Secrétaire général comme d'un véritable ami qui a apporté de grandes contributions personnelles à l'établissement et au développement du partenariat stratégique intégral entre Moscou et Hanoï.

J'ai eu l'occasion d'interagir à plusieurs reprises avec cette personne merveilleuse et je resterai à jamais impressionné par le secrétaire général. Je voudrais transmettre mes sincères condoléances et mes encouragements à la famille et aux proches du Secrétaire général ainsi qu'à l'ensemble du peuple vietnamien”.

Le message de condoléances de la présidente du Conseil fédéral de Russie, Valentina Matvienko, a dit : “Un grand ami de la Russie, un militant politique expérimenté et un célèbre chef d'État est décédé. À son poste de direction le plus élevé, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a apporté de nombreuses contributions au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ainsi qu'à la coopération entre les deux organes législatifs”.

La lettre de condoléances du président de la Douma d'État de la Fédération de Russie Viatcheslav Volodine a écrit : “Il est difficile d'apprécier pleinement la grande contribution du camarade Nguyen Phu Trong au renforcement des relations d’amitié entre la Russie et le Vietnam. Au nom des députés de la Douma, permettez-moi de transmettre mes condoléances à la famille et aux proches du camarade Nguyen Phu Trong”. - VNA/VI