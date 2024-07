Décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong: poursuite des condoléances

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

A la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, des dirigeants de nombreux pays, de Partis au pouvoir, Partis communistes et Partis partenaires, des responsables d’organisations internationales et d’amitié, ont envoyé leurs condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien Tô Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.

Au nom du gouvernement et du peuple indonésien, le président Joko Widodo a adressé ses sincères condoléances au président, au gouvernement, au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, soulignant que le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est un dirigeant respecté qui a apporté de nombreuses contributions aux relations Vietnam - Indonésie.

Le roi danois Frederik X a envoyé une lettre de condoléances au président Tô Lâm. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a adressé une lettre de condoléances à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Dans leurs lettres, les dirigeants danois ont écrit que le mandat du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a été témoin des grands progrès du Vietnam sur la voie du développement et de la prospérité, laissant une profonde impression d'audace dans le développement des partenariats au niveau international. En particulier, l’établisssement du Partenariat stratégique vert entre le Vietnam et le Danemark a promu et renforcé la bonne et forte amitié traditionnelle entre les deux pays, visant à construire un avenir plus vert, pour le bénéfice des deux peuples. Le Danemark souhaite continuer à coopérer avec le Vietnam pour approfondir ces relations amicales.

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg a également adressé un télégramme de condoléances au chef d’Etat Tô Lâm.

Le président du Panama, José Raul Mulino Quintero, a envoyé un télégramme de condoléances à son homologue vietnamien Tô Lâm.

Le Premier ministre de l'État de Palestine, Mohammad Mustafa, a envoyé une lettre de condoléances à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

La présidente suisse Viola Amherd a envoyé une lettre de condoléances au président de la République Tô Lâm.

Le gouvernement de la République du Rwanda, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le secrétaire rénéral de l'Union Interparlementaire Martin Chungong, la secrétaire générale de l'Union Internationale des Télécommunications Doreen Bogdan-Martin ont envoyé un télégramme/lettre/message de condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens.

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a envoyé une lettre de condoléances au président Tô Lâm.

Le président du le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et le président du Parti populaire du Kazakhstan E. Ertysbaev ont envoyé leur télégramme de condoléances au président Tô Lâm.

Le premier secrétaire du Comité exécutif central du Parti communiste biélorusse a envoyé une lettre de condoléances au permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Luong Cuong.

Le Comité central du Parti communiste de la République tchèque Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM), le Parti communiste de Finlande, le Comité central du Parti communiste de Norvège, le secrétaire général du Parti populaire palestinien Bassam Salhi, ont envoyé un télégramme et une lettre de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le coprésident du Parti social-démocrate allemand a envoyé une lettre de condoléances au secrétaire du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV) et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoai Trung.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a envoyé une lettre de condoléances au ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Selon l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, du 20 au 26 juillet, environ 150 télégrammes, lettres, messages ont été envoyés au Vietnam, via le canaux de relations populaires. « Un soldat communiste fidèle », « un excellent théoricien », « Un leader simple, proche des habitants »….. sont les louanges d'amis internationaux en faveur du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Les images du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong reproduites à travers ces messages sont très vives, réalistes et proches. -VNA/VI