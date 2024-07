Décès du leader du Parti Nguyên Phu Trong : condoléances de pays au Vietnam

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

À la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, des dirigeants des pays ont envoyé des télégrammes, des lettres, des messages de condoléances au Vietnam.



Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin, le président indien Droupadi Murmu, le Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée Kim Jong Un, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le président américain Joe Biden, le Premier ministre japonais et président du Parti libéral-démocrate au pouvoir Kishida Fumio, le gouverneur général d’Australie Sam Mostyn, la présidente du Sénat australien Sue Lines et le président de la Chambre des représentants australienne Milton Dick, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies Dennis Francis ont envoyé des télégrammes, des lettres, des messages de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam et au président Tô Lâm, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân ainsi qu’au peuple vietnamien et à la famille du feu camarade Nguyên Phu Trong.



Au nom du gouvernement et du peuple thaïlandais, le Premier ministre Srettha Thavisin a adressé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple vietnamien et à la famille du feu secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour cette grande perte.



Le Premier ministre thaïlandais a exprimé son admiration pour les contributions importantes et exemplaires du secrétaire général au travail de construction et de développement du pays ainsi qu'au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande, en particulier la déclaration d'élever les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique, à l'occasion de la visite historique du secrétaire général en Thaïlande en 2013.



Les dirigeants indiens, au nom du gouvernement et du peuple indien, ont exprimé leurs sincères condoléances pour la grande perte du Vietnam ; exprimant leur respect pour la vie et la carrière du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Ils ont affirmé qu'ils se tiendraient aux côtés des dirigeants et du peuple vietnamiens ainsi que de la famille du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong dans ce moment douloureux.



Le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong Un, a affirmé que le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong avait consacré toute sa vie à la lutte pour le développement du Parti et de l'État du Vietnam et pour le bonheur du peuple vietnamien ; beaucoup d'efforts au renforcement et au développement des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire démocratique de Corée et le Vietnam, conformément à l'esprit de l'accord conclu lors des pourparlers au Sommet de mars 2019 à Hanoï.



Il a souligné que les mérites du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong resteraient à jamais dans l'histoire révolutionnaire du peuple vietnamien et dans les relations d'amitié entre les deux pays.



Le télégramme du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a dit : « Je ressens une tristesse infinie à l'annonce du décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le grand dirigeant du Vietnam.



Au nom du gouvernement et du peuple sud-coréens, j'exprime mes sincères condoléances à la famille et au peuple vietnamiens pour la perte d'un dirigeant bien respecté. Les réalisations et les souhaits du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong concernant le développement brillant du Vietnam et l'approfondissement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et la République de Corée resteront à jamais dans l'esprit des peuples des deux pays''.



Le président américain Joe Biden a adressé ses sincères condoléances au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour cette grande perte.



Le message du président Biden se lit comme suit : « Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est un leader dans la construction de relations profondes entre les peuples du Vietnam et des États-Unis. Grâce au leadership du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, nos deux pays ont atteint l’amitié et le partenariat actuels. Sa visite historique à la Maison Blanche en 2015 a constitué une étape importante dans notre relation bilatérale. Grâce à sa vision, lors de ma visite d'État à Hanoï en 2023, le Vietnam et les États-Unis sont devenus des « partenaires stratégiques intégraux », le plus haut niveau de partenariat dans la politique étrangère vietnamienne. Grâce à l’amitié entre nos deux pays, les peuples du Vietnam et des États-Unis, ainsi que les peuples de la région indo-pacifique, vivent aujourd’hui dans un environnement de plus grande sécurité et d’opportunités. C'est grâce aux efforts du secrétaire général.



Les États-Unis et moi-même, nous souviendrons toujours et apprécierons toujours votre engagement en faveur de la guérison et de la construction d’un avenir de paix, de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde. Nous honorons l'héritage laissé par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et nous joignons au peuple vietnamien pour pleurer son décès. »



Le télégramme du Premier ministre japonais Kishida Fumio disait : « Je suis extrêmement choqué et attristé d'apprendre la nouvelle du décès de M. Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Au nom du gouvernement et du peuple japonais, je voudrais adresser mes plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamien ainsi qu'à toute la famille du feu secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. »



Les échanges d'opinions avec le leader du Parti Nguyên Phu Trong lors des rencontres sont devenus pour moi des souvenirs inoubliables. Une fois de plus, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude pour la grande contribution de M. Trong à la promotion des relations Vietnam - Japon.



Commémorant votre grand leadership dans l'édification des relations de coopération étroites entre le Japon et le Vietnam dans de nombreux domaines profonds, en tant que partenaire stratégique intégral, je voudrais présenter mes infinies condoléances et je souhaitait que votre âme repose en paix''.



Dans leur lettre, les dirigeants australiens ont adressé leurs sincères condoléances à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au peuple vietnamien et à la famille du feu secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour cette grande perte, appréciant l'affection et la sincérité que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacrées aux relations entre le Vietnam et l'Australie, en particulier en faisant évoluer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral.



Les dirigeants australiens ont souligné que les grandes contributions du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à l’œuvre d’édification et de développement d'un Vietnam pacifique et prospère resteront toujours dans les mémoires de la communauté internationale. Ils ont affirmé continuer à attacher de l'importance à cultiver la « confiance stratégique » dans les relations Vietnam-Australie, comme le souhaite le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.



Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a partagé la douleur et la grande perte du peuple vietnamien suite au décès du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Il a souligné qu'en tant que secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis 2011, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong était un leader jouant un rôle clé dans l'histoire contemporaine du Vietnam. Sous sa direction, le Vietnam poursuit son solide chemin de développement pour devenir l'une des économies à croissance rapide les plus importantes au monde et un partenaire important des Nations Unies.



Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, a qualifié le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong un leader dévoué qui s'est consacré à sa Patrie depuis plus d'une décennie.



Le même jour, le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères Sok Chenda Sophea, le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa et le ministre japonais des Affaires étrangères Kamikawa Yoko ont envoyé des télégrammes, lettres, messages de condoléances au ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. -VNA/VI