Décès de l’ancien Premier ministre sud-coréen Lee Hae Chan à Hô Chi Minh-Ville

L'ancien Premier ministre sud-coréen Lee Hae Chan. Photo: VNA

Le 25 janvier, en réponse à une question de la presse demandant de confirmer l’information selon laquelle l’ancien Premier ministre sud-coréen Lee Hae Chan serait décédé à Hô Chi Minh-Ville, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a fait la déclaration suivante :

"Dès la réception de l'information, au cours des derniers jours, le ministère des Affaires étrangères a étroitement coordonné avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et les autorités compétentes afin de mobiliser les meilleures conditions médicales possibles pour assurer les soins et le traitement de M. Lee Hae Chan à Hô Chi Minh-Ville. Toutefois, en raison d’une grave maladie, M. Lee Hae Chan est décédé.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, ainsi que les dirigeants vietnamiens, ont adressé leurs sincères condoléances au Gouvernement de la République de Corée et à la famille de M. Lee Hae Chan. -VNA/VI