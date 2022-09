Début du Festival de l’intelligence artificielle du Vietnam 2022

Le Festival de l’intelligence artificielle AI4VN 2022 a commencé le 22 septembre dans l’après-midi à Hanoï par une série de colloques.

AI4VN 2022 est placé sous la direction du ministère des Sciences et des Technologies. Il est organisé par le journal VnExpress, en collaboration avec le ministère du Plan et de l’Investissement et le programme d’innovation Vietnam-Australie – Aus4Innovation.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui The Duy, le Festival est également un forum où les ministères, les départements, les secteurs et les entreprises discutent des politiques et des méthodes pour soutenir le développement de l'Intelligence artificielle au Vietnam.-VNA/VI