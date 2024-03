Début des séances questions-réponses sur la finance et la diplomatie à l'AN

Ce lundi 18 mars, dans le cadre de la 31e session du Comité permanent de la 15e législature, ont débuté les séances de questions-réponses sur des sujets liés aux finances et à la diplomatie, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê.

Photo : VNA

Dans la matinée, sous la direction du vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai, les questions et les réponses portent sur la gestion du commerce des assurances, l'octroi de licences aux entreprises fournissant des services financiers, l'application de la loi concernant les activités de loterie, de paris, de casinos et de jeux électroniques à récompenses, la prévention et la lutte contre la contrebande, le transport illégal de marchandises à travers les frontières, la régulation des prix, etc.

Dans l'après-midi, sous la direction du vice-président de l'AN, Nguyen Khac Dinh, les députés interrogeront le ministre des Affaires étrangères sur la protection des citoyens vietnamiens à l'étranger, l'état actuel de la mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux, les activités visant à promouvoir le tourisme vietnamien dans le monde et l'exemption de visa pour les citoyens d'autres pays souhaitant entrer au Vietnam pour développer le tourisme, les solutions pour renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans les activités diplomatiques, etc.

Toutes ces séances de questions-réponses seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale. -VNA/VI