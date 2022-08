Début des séances de questions-réponses de la 14e réunion du Comité permanent de l’AN

Dans le cadre de sa 14e réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) organise le 10 août au matin une séance de questions-réponses sur des problèmes relevant du domaine du ministère de la Sécurité publique.

Photo: VNA



La séance de questions-réponses est organisée en présentiel au siège de l’Assemblée nationale à Hanoï, 62 délégations de députés à l’Assemblée nationale de provinces et villes de ressort central y participant par visioconférence. Elle est également retransmise en direct sur la Voix du Vietnam, la Télévision du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que c'était la deuxième fois que le Comité permanent de la 15e Assemblée nationale organisait des séances de questions-réponses, après la première fois en avril 2022. Il a indiqué que les séances de questions-réponses de la 14e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale porteraient sur des problèmes relevant de la responsabilité du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon lui, le ministre de la Sécurité publique répondra à des questions sur la sécurité et la sûreté de l'information, la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations sur Internet, la gestion publique de la cybersécurité, la lutte contre la criminalité liée à la haute technologie, l’élaboration de données nationales sur la population, le nouveau modèle de passeport, etc.

De son côté, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, répondra à des questions sur la reprise du tourisme après le COVID-19, l’assistance des entreprises et travailleurs du tourisme, la gestion, la préservation et la valorisation des monuments historiques nationaux, etc.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a demandé aux députés de poser de brèves questions, de discuter de façon franche, responsable et constructive. Pas plus de 1 minute pour chaque question, pas plus de 2 minutes pour le débat avec le ministre interrogé.