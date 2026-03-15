Début des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031 au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse avec des électeurs au bureau de vote n° 21, quartier de Tay Ho, à Hanoï. Photo : Duong Giang - VNA

À 7 heures, le 15 mars 2026, les électeurs à travers le pays ont commencé à voter dans plus de 72 000 bureaux de vote, marquant l’ouverture des élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Dans certaines localités, le vote avait été organisé plus tôt conformément aux dispositions légales en raison de conditions particulières. Près de 79 millions d’électeurs sont appelés à participer à ce scrutin.

Il s’agit d’un événement politique majeur pour le Vietnam, organisé peu après le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Ces élections constituent une étape concrète dans la mise en œuvre des résolutions du Parti liées au travail des cadres et à la responsabilité des différents niveaux et secteurs. Elle offre également aux électeurs l’occasion d’exercer leur souveraineté en choisissant des représentants dignes et exemplaires, chargés de porter leur volonté et leurs aspirations au sein de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le nouveau mandat.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, vote au bureau de vote n° 14, situé au lycée Do Van Day, dans la commune de Hoc Mon, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Doan Tan - VNA

Le scrutin intervient dans un contexte marqué par les progrès remarquables accomplis par le Vietnam après 40 ans de Renouveau. Il se déroule également au moment où le Vietnam poursuit la rationalisation de l’appareil du système politique, la réorganisation des unités administratives et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance et d’ouvrir une nouvelle phase de développement national.

Des électeurs du poste-frontière de Dao San participent au vote pour élire les députés de la 16ᵉ Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

Selon les données du Conseil électoral national, parmi 864 candidats, les électeurs éliront 500 députés à l’Assemblée nationale. Pour les Conseils populaires provinciaux, 2 552 représentants seront élus parmi 4 217 candidats, tandis qu’au niveau communal, 72 611 représentants seront choisis parmi 120 873 candidats.

Conformément à la réglementation, le scrutin se déroulera jusqu’à 19 heures le même jour, avec la possibilité d’une prolongation dans certains cas particuliers, sans toutefois dépasser 21 heures. -VNA/VI