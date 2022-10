De vastes possibilités d’exportation de café vietnamien vers l’Espagne

Il y a amplement de place pour la croissance des exportations de café vietnamien, car le segment espagnol du café devrait croître de 6,84% au cours de la période 2022-2025, selon l’Office du commerce du Vietnam en Espagne.

Le Vietnam reste le deuxième exportateur mondial de café. Photo: VNA

Une enquête sur le marché espagnol a montré que jusqu’à 87% de sa population âgée de 18 à 64 ans boivent du café et 70% le font quotidiennement. La moyenne est de 2,2 tasses par jour et le lieu préféré est la maison (61%), suivi par les bars ou restaurants (26%) et les lieux de travail (21%).

Pour promouvoir l’exportation durable de produits agricoles en général et de café en particulier vers ce marché, l’Office du commerce du Vietnam en Espagne a demandé la collaboration des localités et des associations commerciales pour organiser des ateliers en ligne et en présentiel afin de présenter des opportunités commerciales aux exportateurs, ainsi que d’organiser davantage de voyages à l’Espagne pour mettre en relation les importateurs, distributeurs et grands supermarchés vietnamiens avec des partenaires espagnols.

Il a également souligné l’importance de maintenir la qualité et la marque des produits vietnamiens sur ce marché.

Les ministères et organes vietnamiens devraient s’associer à l’Office du commerce du Vietnam en Espagne pour accélérer l’organisation de la première réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale et d’investissement afin de rechercher des solutions aux barrières commerciales, a-t-il indiqué.

Les données du Département général des douanes ont montré que le Vietnam a exporté 5.240 tonnes de café vers l’Espagne en septembre de cette année, d’une valeur de 13,1 millions de dollars, en baisse de 14,4% en volume et de 7,1% en valeur par rapport au mois précédent, a rapporté l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce. Cependant, le chiffre a augmenté de 11,5% en volume et de 37,4% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.

Les expéditions du Vietnam vers l’Espagne ont atteint 71.700 tonnes, d’une valeur de 160,81 millions de dollars, soit un bond de 40,4% en volume et de 63,4% en valeur en glissement annuel.

Le prix moyen à l’exportation du café au cours des neuf premiers mois de cette année était de 2.245 dollars la tonne, en hausse de 16,7% par rapport à la même période de l’an dernier.

Les importations espagnoles de café en provenance de pays tiers au cours des sept premiers mois de 2022 ont atteint 165.730 tonnes, d’une valeur de 524,1 millions d’euros, en hausse de 17,4 % en volume et de 100,8 % en valeur. Dont, le Vietnam est la plus grande source pour le pays avec un volume d’importation de 67.200 tonnes.

En particulier, le café du Vietnam a représenté 30,14% des importations totales de café de l’Espagne au cours des sept mois de cette année.