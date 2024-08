De nouveaux trains de la ligne Saigon-Nha Trang en essai

Les essais de nouveaux trains reliant Hô Chi Minh-Ville et la ville balnéaire de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa (Centre), ont débuté le 9 août, dans le but d'améliorer la qualité du service et de répondre à la demande croissante, selon la Société par actions des chemins de fer de Sai Gon (Saigon Railway Joint Stock Company) relevant de la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR).

Les trains SNT6 et SNT3, exploités par la compagnie et le groupe chinois Jinxin Group, effectueront un trajet tous les deux jours. La période d'essai durera jusqu'au 7 octobre.

Partant de la gare de Saigon à Hô Chi Minh-Ville à 22h15, le SNT6 arrive à Nha Trang à 8h05 le lendemain. Pendant ce temps, le SNT3 quitte la gare de Nha Trang à 22h20 et arrive à Hô Chi Minh-Ville à 9h15. Ils font des arrêts à la gare de Di An, dans la province méridionale de Binh Duong, et à la gare de Bien Hoa, dans la province méridionale de Dong Nai.

Les wagons sont équipés d'équipements modernes, avec des lits dans les voitures-lits dotés de matelas confortables, respectueux de l'environnement et ignifuges, ainsi que de systèmes audio et visuels séparés, de systèmes de ventilation et de climatiseurs.

Il existe notamment un wagon avec des sièges rotatifs à 180 degrés, permettant aux passagers d'ajuster la direction de leur siège selon leurs besoins. Les passagers peuvent recharger leur appareil grâce aux chargeurs USB installés sur les sièges.

Les passagers des cinq premiers trains bénéficieront d'une réduction de 5 % sur leurs tarifs ; ceux qui achètent des billets 10 jours avant leur voyage, jusqu'à 15 % (non applicable pour les couchettes à quatre lits) ; et ceux en groupes de plus de 11, jusqu'à 12 %.

Des réductions sont également offertes aux bénéficiaires de politiques sociales préférentielles tels que les mères héroïques et les invalides, les personnes âgées, les enfants, les étudiants et les agences de voyages participant aux programmes de promotion du tourisme. -VNA/VI