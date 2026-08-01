De nouveaux produits agricoles à un milliard de dollars d’exportations émergent

Les exportations de homards devraient entrer dans le club des produits à un milliard de dollars cette année. Photo: VNA

Après l’essor des exportations de durian, une nouvelle génération de produits agricoles vietnamiens, du poivre au homard en passant par la banane et la noix de coco, se profile comme une sérieuse candidate au statut de produit d’exportation pesant plusieurs milliards de dollars, grâce à une demande soutenue, des marchés en expansion et des investissements accrus dans la transformation à valeur ajoutée.



Les exportations agricoles vietnamiennes ont atteint 36 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 6% sur un an. Bien que la croissance globale soit restée inférieure à l’objectif à deux chiffres fixé par le gouvernement, plusieurs produits ont enregistré de solides performances et présentent un potentiel d’exportation important.



Homard et tilapia, vedettes à l’exportation



Le secteur des produits aquatiques figure parmi les rares à afficher une croissance à deux chiffres malgré un contexte mondial défavorable. Les exportations de produits aquatiques ont progressé de 11,4 % sur un an pour atteindre 5,7 milliards de dollars, grâce à la réorientation rapide des entreprises vers le marché chinois, face aux difficultés rencontrées par les exportations vers les États-Unis. Les exportations vers ce marché pesant plusieurs milliards de dollars ont bondi de 41,7%, faisant de la Chine la destination de 25% des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiennes entre janvier et juin.



Le homard s’est imposé comme l’un des produits les plus performants du secteur, avec des exportations en hausse de 44,3 % à 585 millions de dollars sur la période considérée. Ayant généré environ 858 millions de dollars en 2025, ce produit de la mer devrait franchir la barre du milliard de dollars cette année.



La Chine est désormais le premier marché vietnamien pour le homard. Elle a importé environ 69.800 tonnes en 2025, dont environ 24.100 tonnes en provenance du Vietnam, soit 34,5% des parts de marché. Les exportateurs vietnamiens ont profité de la proximité géographique, de délais de livraison plus courts et de coûts logistiques compétitifs, tandis que les tensions commerciales ont fragilisé les fournisseurs concurrents du Canada, des États-Unis et d'Australie.



L’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) a déclaré que la dynamique de croissance actuelle offre un potentiel considérable pour que le homard devienne un produit d’exportation stratégique pesant plusieurs milliards de dollars pour le secteur des produits aquatiques du Vietnam.



Le tilapia gagne également du terrain, notamment au Japon, où ce poisson est de plus en plus utilisé pour les sushis et les sashimis. Les exportations vers le Japon ont bondi de 54% sur un an pour atteindre 1,4 million de dollars au premier semestre, les filets et les produits transformés à plus forte valeur ajoutée représentant une part croissante de ces exportations, selon la VASEP.



D’autres produits aquatiques ont également enregistré une forte croissance, notamment le calamar et le poulpe, le crabe et autres crustacés, ainsi que les coquillages, illustrant ainsi les perspectives de croissance du secteur.



Les exportations de calmars et de poulpes ont atteint 380,2 millions de dollars au cours de la période, soit une hausse de 18,8% sur un an. Les expéditions de crabes et autres crustacés se sont élevées à 206,2 millions de dollars, en hausse de 26,2%, tandis que les exportations de coquillages ont bondi de 33,1 % pour atteindre 155,3 millions de dollars. Les exportations d’autres mollusques, bien que toujours modestes en valeur, ont enregistré une forte augmentation de 84,4 %.



Valorisation par la transformation en profondeur



Au-delà des produits aquatiques, le poivre connaît un regain de croissance. Les exportations de poivre ont atteint 152.000 tonnes, pour une valeur de 946 millions de dollars, au cours de la période considérée, soit une hausse de 23% en volume et de 12% en valeur par rapport à l’année précédente. Le Vietnam demeure le premier fournisseur mondial de poivre, tandis que le resserrement de l’offre mondiale et la hausse de la demande devraient porter les exportations à un niveau record de 2 milliards de dollars pour la première fois.



Les États-Unis et l’Allemagne restent les principaux importateurs de poivre vietnamien. Selon les experts, le respect par le Vietnam des normes de durabilité et de lutte contre la déforestation a renforcé sa compétitivité sur ces marchés à forte valeur ajoutée.



Dans le secteur des fruits et légumes, la banane, la noix de coco et le fruit de la passion sont également considérés comme des produits d’exportation prometteurs pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.



Pham Quôc Liêm, président de la U&I Agricultural Corporation (Unifarm), a déclaré que le Vietnam figure déjà parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux de bananes, avec des recettes d’environ 418 millions de dollars et un potentiel de croissance important.



Il a souligné que l’atteinte du cap du milliard de dollars dépendra non seulement de l’expansion des cultures, mais aussi du renforcement de l’ensemble de la chaîne de valeur, des variétés à la production, en passant par la transformation et la commercialisation.



De plus, il convient de développer des zones de production à grande échelle et d’étendre les liens de production par le biais du transfert de matériel génétique, de techniques agricoles et de normes de qualité, a-t-il insisté.



Les experts considèrent également la transformation poussée comme le prochain moteur de croissance majeur, notamment en Chine, où la demande de produits alimentaires pratiques, sûrs et naturels est en forte croissance.



Dinh Cao Khuê, président du conseil d’administration et directeur général de la Société par actions d’exportation de produits alimentaires Dông Giao (Doveco), a déclaré que les produits transformés tels que les jus de fruits concentrés, les fruits et légumes surgelés IQF, les conserves et les jus offrent une valeur ajoutée plus élevée et des rendements plus stables que les produits frais. – VNA/VI