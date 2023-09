De nombreux pays apprécient la politique extérieure et la position du Vietnam

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a déclaré le 14 septembre que de nombreux pays partenaires et amis internationaux appréciaient hautement la politique extérieure et la position du Vietnam sur la scène internationale.



Plusieurs pays apprécient hautement la politique extérieure d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, ainsi que la position du Vietnam sur la scène internationale, notamment après que le Vietnam et les États-Unis ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, a dit l’ambassadeur Dang Hoang Giang, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon le diplomate vietnamien, les pays s’intéressent au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, souhaitant que les relations Vietnam - États-Unis contribuent au maintien de la paix et de la sécurité régionales et mondiales pour l’intérêt commun de la communauté internationale.



Le Vietnam affirme toujours que l'établissement d'un partenariat stratégique intégral avec les États-Unis s'inscrit dans le cadre de ses préconisations et lignes politiques générales pour les relations extérieures, qui promeuvent l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales pour la paix et le développement durable, a déclaré Dang Hoang Giang.

Sur cette base, le Vietnam affirme et d'autres pays estiment également que l’élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral contribuera à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde, a-t-il ajouté.



Depuis la normalisation des relations entre les deux pays en 1995 et l'établissement de leur partenariat intégral il y a 10 ans, le Vietnam et les États-Unis ont partagé des points de vue et intérêts communs sur de nombreuses questions lors de forums multilatéraux tels que le désarmement, la lutte contre le terrorisme, la garantie de la paix et de la sécurité dans plusieurs régions du monde, ainsi que dans des questions de développement en général.



L’élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral ouvrira de nombreuses opportunités pour une coopération bilatérale plus étroite et plus efficace au sein des forums multilatéraux ainsi que dans la résolution des problèmes mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique, la prévention et le contrôle d'épidémies, la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, a estimé le diplomate.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang a en outre déclaré que les Missions permanentes du Vietnam et des États-Unis auprès de l'ONU élaboraient des plans spécifiques pour une coopération plus étroite et plus efficace.