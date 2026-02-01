De nombreux dirigeants étrangers adressent leurs félicitations au SG To Lam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam a récemment reçu de nombreux lettres et messages de félicitations émanant de dirigeants de partis politiques, de pays et d’organisations internationales.

Le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, a adressé ses chaleureuses félicitations à To Lam à l’occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti.

Il a souligné que cette réélection constituait une preuve du leadership clairvoyant et du dévouement sans relâche du secrétaire général au service des intérêts du pays et du peuple vietnamiens, ainsi qu’une reconnaissance importante du rôle dirigeant du PCV dans le contexte international complexe actuel.

Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du secrétaire général To Lam, le PCV continuera de conduire l’édification d’un État de droit socialiste, de mettre en place un système de gouvernance nationale efficace et de renforcer son rôle dirigeant ainsi que sa combativité.

Le président du parti Russie juste, Sergei Mironov, a estimé que les résultats du Congrès confirmaient le prestige politique élevé du secrétaire général, la solidarité interne du Parti ainsi que la justesse de la voie de développement choisie par le Vietnam.

Il a affirmé que To Lam avait apporté d’importantes contributions personnelles au renforcement du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam, exprimant sa confiance dans la poursuite d’une coopération efficace entre le parti Russie juste et le PCV dans les temps à venir.

Le président du Conseil central du Comité central du Parti communiste japonais, Shii Kazuo, a adressé ses chaleureuses félicitations au secrétaire général To Lam. Il s’est déclaré convaincu que, sous sa direction, le PCV continuerait de valoriser les acquis du processus de Renouveau (Đoi moi).

Il a également exprimé sa confiance dans la capacité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, à l’aube d’une nouvelle ère de développement, à atteindre rapidement leurs objectifs socio-économiques et à faire du Vietnam un pays développé. Il a réaffirmé le soutien du Parti communiste japonais au rôle de plus en plus important et actif du Vietnam sur la scène internationale, tout en souhaitant que les relations traditionnelles d’amitié et de solidarité entre les deux Partis continuent de se développer de manière vigoureuse et durable.

Dans son message de félicitations, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que la poursuite du mandat du secrétaire général To Lam à la tête du PCV intervenait à un moment clé, alors que le Vietnam et les États-Unis poursuivent la mise en œuvre des résultats positifs récemment obtenus dans leurs relations bilatérales.

Il a souhaité que les deux parties parviennent prochainement à des avancées concrètes dans les négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, contribuant ainsi à renforcer la prospérité commune des deux parties.

Donald Trump a salué la décision du Vietnam de participer à l’initiative du Conseil de la paix, remerciant et appréciant le rôle du Vietnam ainsi que la coopération Vietnam–États-Unis dans la promotion de la paix et la garantie de la liberté, de la souveraineté et de l’indépendance des pays de la région indo-pacifique et du monde. Il s’est dit convaincu que les relations Vietnam–États-Unis continueront de se développer de manière approfondie dans tous les domaines, de l’économie et du commerce à la sécurité et à la défense, en passant par les échanges entre les peuples, et a exprimé son souhait d’accueillir le secrétaire général To Lam en visite aux États-Unis à un moment opportun.

Le secrétaire général du Parti d’action populaire et Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a adressé ses chaleureuses félicitations au secrétaire général To Lam à l’occasion de sa réélection, tout en félicitant le succès du 14ᵉ Congrès national du PCV.



Il a estimé que la confiance renouvelée accordée au secrétaire général To Lam témoignait de la confiance du Parti et du peuple vietnamiens en son leadership et en ses contributions importantes à la promotion de la croissance économique, du développement social et du renforcement de l’intégration régionale et internationale. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam poursuivra son développement prospère dans la nouvelle ère sous la direction ferme du secrétaire général.

Il a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global lors de la visite officielle du dirigeant vietnamien à Singapour en mars 2025 constituait une étape majeure, créant une nouvelle impulsion pour l’élargissement de la coopération. Il a exprimé le souhait de continuer à coordonner étroitement avec le Vietnam.

Au nom du gouvernement et du peuple thaïlandais, le Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, a salué la réussite du 14e Congrès national du PCV et félicité la réélection de To Lam au poste de secrétaire général. Il s’est dit convaincu que, sous sa direction ferme et visionnaire, le Vietnam poursuivra sa prospérité et jouera un rôle croissant sur la scène régionale et internationale. Le dirigeant thaïlandais a exprimé son souhait de coopérer étroitement pour approfondir le Partenariat stratégique intégralVietnam-Thaïlande.



Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a transmis ses félicitations au secrétaire général To Lam pour sa réélection et exprimé sa confiance que le Vietnam atteindra ses objectifs de développement pour 2030 et concrétisera sa vision à l'horizon 2045 pour devenir un pays à revenu élevé. Il a affirmé sa volonté de continuer à consolider les liens d'amitié et la coopération avec le Vietnam dans la période à venir.



De son côté, le président de la République de Corée a souligné que le Partenariat stratégique global entre son pays et le Vietnam se renforce de manière durable et globale, porté par des de nombreux échanges de délégations dynamiques et le soutien mutuel des deux peuples. Il a estimé que la réélection du secrétaire général To Lam constitue un fondement solide pour poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus. Le président sud-coréen a également émis le souhait de rencontrer prochainement le secrétaire général To Lam au Vietnam.



Le Roi Abdallah II de Jordanie a, au nom du peuple et du gouvernement jordaniens, félicité le dirigeant vietnamien, formulant le vœu de promouvoir davantage les relations d'amitié et de coopération pour l'intérêt des deux peuples et la paix mondiale.



Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a adressé ses vœux les plus chaleureux, se disant convaincu que la coopération entre la Turquie et le Vietnam se renforcera davantage grâce aux contributions précieuses du secrétaire général To Lam. -VNA/VI