De nombreuses opportunités pour les exportations du riz du Vietnam

Au premier semestre de l'année, le Vietnam a exporté 4,27 millions de tonnes pour une valeur de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 22,2 % en volume et de 34,7 % en valeur par rapport à la même période en 2022, a annoncé Mme Bui Thi Thanh Tam, vice-présidente de l'Association de l'alimentation du Vietnam.



Actuellement, les exportations du riz du Vietnam ont de nombreuses opportunités. Les Philippines continuent d'être le plus grand débouché du Vietnam. La Chine occupe la deuxième depuis son ouverture après une longue période de lutte contre la pandémie de COVID-19. L'Indonésie vient d'ouvrir un appel d'offres pour 300.000 tonnes de riz..., ce stimulant le marché d'exportation du Vietnam et faisant aussi grimper les prix du riz.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, à la mi-juillet, le prix du riz à l'exportation du Vietnam a connu deux augmentations consécutives de 15 dollars/tonne. Estimant le prix du riz vietnamien d'ici la fin d'année, l'économiste Hoang Thi Van de l'Institut d'économie et des finances a déclaré que les exportations de riz du Vietnam en 2023 pourraient dépasser 7 millions de tonnes.

Photo : laodong.vn





Afin de maintenir l'avantage dans les exportations du riz, le Dr Nguyen Thi Quynh Hoa, de l'Institut de recherche stratégique et de politiques, propose certaines solutions comme le perfectionnement d’institutions et de politiques pour promouvoir les exportations et élargir les marchés, l'offre durable de riz de qualité, le renforcement de l'information sur le marché et de la promotion du commerce.

Elle a également souligné qu'il était nécessaire d'investir dans la modernisation des infrastructures et des systèmes logistiques pour les exportations du riz ; de développer les infrastructures numériques et le commerce électronique. En particulier, il faut promouvoir le rôle et la capacité du secteur privé dans les exportations du riz. -VNA/VI