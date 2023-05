De nombreuses marques haut de gamme recherchent des emplacements au Vietnam

Selon un rapport de la Banque mondiale, l'économie vietnamienne devrait croître de 6,3 % en 2023 malgré la situation mondiale difficile.

Selon Statista, les revenus du marché de détail haut de gamme au Vietnam en 2023 atteindront 957,2 millions de dollars et la croissance annuelle entre 2023 et 2028 devrait atteindre 3,23 %. La demande croissante des consommateurs est considérée comme une force pour que de nombreuses marques participent et investissent dans le marché vietnamien. Des marques de luxe comme Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co., Berluti… sont apparues et ont été bien accueillies sur le marché de Hanoï où le nombre de marques n'est pas très élevé mais la demande reste très positive.

Par ailleurs, le développement des enseignes hôtelières de luxe et des appartements de marque promet d'attirer les visiteurs du segment haut de gamme venus pour voyager et faire le shopping au Vietnam.

Mme Hoang Dieu Trang de Savills Hanoi a déclaré que le marché de Hanoï était sur le point d'accueillir des hôtels de luxe tels que Four Seasons, Fairmont, Waldorf Astoria ou Ritz Carton, ce contribuant à attirer de nombreuses marques haut de gamme sur ce marché potentiel.

Masterise à la rue Hang Bai à Hanoï. Photo : Masterise

Selon Mme Trang, dans de nombreux marchés de la région et du monde, les hôtels de luxe s'installent souvent dans les rues commerçantes ou des centres commerciaux où se concentrent de nombreuses grandes marques.

Cependant, la plupart des emplacements actuels au Vietnam ne répondent toujours pas vraiment aux exigences des enseignes haut de gamme en termes d'endroit, de technique, de transparence juridique, d'engagement commercial...



Nick Bradstreet, directeur du commerce de détail pour l'Asie-Pacifique chez Savills, a estimé que la Chine était un grand marché pour le commerce de détail de luxe dans le monde. Cependant, à cause des stricts mesures de contrôle du COVID-19 en 2022, de nombreuses marques de luxe ont commencé à mettre en œuvre une stratégie de diversification des marchés en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam est évalué comme l'un des marchés ciblés, outre Singapour et la Thaïlande, a-t-il conclu. -VNA/VI