De nombreuses activités prévues pour les événements environnementaux et maritimes de 2026

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité populaire de la province de Nghe An (Centre) et d’autres organismes, a organisé le 1er juin à Hanoï une conférence de presse pour présenter la série d’événements médiatiques prévus à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), de la Journée mondiale des océans (8 juin), du Mois de l’action pour l’environnement et de la Semaine des mers et des îles du Vietnam 2026.

Cette conférence a également marqué le lancement du mouvement de mobilisation intitulé « Tous ensemble pour protéger l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau ».

Cette année, la Journée mondiale de l’environnement est placée sous le thème « Maintenant pour le climat », tandis que la Journée mondiale des océans met l’accent sur « Des aires marines protégées fortes pour notre planète bleue ». La Semaine des mers et des îles du Vietnam adopte pour sa part le message : « Océans bleus, économie durable : préserver pour développer ».

Les activités se dérouleront du 4 au 6 juin 2026 à Cua Lo, province de Nghe An, et incluront des conférences sur la politique environnementale, des ateliers nationaux sur la révision des lois sur les ressources marines et la protection de l’environnement, et des discussions sur les mécanismes soutenant le développement socio-économique.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Dang Ngoc Diep, a précisé que les activités seront concrètes, cohérentes et largement diffusées, visant non seulement la sensibilisation mais aussi un changement réel des comportements. Le mouvement « Tous ensemble pour protéger l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau » s’étend à l’ensemble du pays et mobilise collectivités locales, organisations politiques et sociales, entreprises, écoles et citoyens à travers des actions concrètes : réduction des déchets plastiques, tri à la source, plantation d’arbres, protection des ressources en eau et préservation de la biodiversité.

Cao Xuan Thao, vice-président du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que le mouvement repose sur des actions simples et proches de la vie quotidienne, de la maison aux quartiers, afin de générer un impact concret et durable.

Le rédacteur en chef du journal Agriculture et Environnement, Nguyen Ngoc Thach, a indiqué que la série d’événements combinera politiques publiques, communication, arts et engagement communautaire afin de diffuser largement le message du développement durable et de la protection de l’environnement.

Parmi les temps forts figurent la cérémonie nationale d’ouverture le 5 juin et le spectacle artistique « Vietnam maritime – Voyage vers un espace vert » prévu à 20h à la place Bình Minh, à Cửa Lò, avec la participation de nombreux artistes renommés.

D’autres activités incluent l’exposition « Économie bleue et agriculture durable » (4–6 juin), le Forum national sur l’environnement et le climat (5 juin) ainsi que l’atelier sur les politiques de développement durable de l’économie maritime (5 juin).

Cette série d’événements vise à transformer la sensibilisation en actions concrètes, contribuant à un Vietnam plus vert, plus propre et durable pour les générations futures. -VNA/VI