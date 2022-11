De nombreuses activités intéressantes en écho à la Journée nationale du patrimoine

De nombreuses activités culturelles se tiendront du 18 au 23 novembre dans le Vieux quartier de Hanoï, en écho au 17e anniversaire de la Journée nationale du patrimoine (23 novembre).

Elles visent à honorer et présenter aux citoyens et aux touristes les valeurs culturelles matérielles et immatérielles de la capitale, contribuant à préserver et valoriser la quintessence de la culture traditionnelle dans la société contemporaine.Selon le comité d’organisation, au Centre d'échange culturel du Vieux quartier de Hanoï (50, rue Dao Duy Tu), sont prévus un programme artistique sur le thème "Routes de la soie" où seront présentées des collections de costumes en soie et le métier de tisseur de soieries de villages d'artisanat vietnamiens, combiné à des spectacles de musique folklorique et contemporaine (19h30, le 18 novembre) ; une exposition sur le tissage traditionnel et la soie dans le delta du Fleuve Rouge (du 18 novembre au 31 décembre) ; un séminaire «Le tissage de la soie vietnamienne associé au développement durable» (8h30 le 19 novembre), un spectacle de musique traditionnelle (20h00, le 19 novembre).

Une représentation artistique au Temple Kim Ngan. Photo: CPV

Un programme de présentation du thé vietnamien et de la calligraphie se tiendra les 19 et 20 novembre dans l’ancienne maison au 87 rue Ma May.Du 18 au 30 novembre, au Temple Kim Ngan, 42 rue Hang Bac, des produits à base de plantes médicinales vietnamiennes seront présentés au public.Du 11 au 30 novembre, toujours dans le Vieux quartier, se tiendront des expositions de design créatif et un concert de la musique traditionnelle et contemporaine du Vietnam.Fort de son riche patrimoine, le Vieux quartier de Hanoï attire toujours un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. Dénommé autrefois «le Hanoï des 36 rues et corporations», ce quartier est considéré comme l’âme de la capitale, car lié étroitement à son processus de fondation et de développement, et abritant un diversifié et attrayant trésor patrimonial aussi bien matériel qu'immatériel, tout cela contribuant à valoriser ses labels de «Capitale millénaire», de «Ville pour la paix» et de «Ville créative». - CPV/VNA/VI